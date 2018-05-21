Ольга Куриленко сменила два платья на закрытии Каннского кинофестиваля

Актриса с украинскими корнями посетила закрытие Каннского фестиваля

Ольга Куриленко в Каннах Фото: AFP Ольга Куриленко. Фото: Getty Ольга Куриленко в Каннах Фото: AFP Ольга Куриленко в Каннах Фото: Getty Ольга Куриленко в Каннах Фото: Getty 1/5

Известная голливудская актриса Ольга Куриленко из Бердянска, которая рассказала, как отказала Харви Вайнштейну, посетила 19 мая закрытие Каннского кинофестиваля-2018 на Лазурном берегу.

На красной дорожке в последний день фестиваля Ольга Куриленко примерила два платья. В романтическом легком платье с невысокими каблуками женщина прибыла на премьеру фильма "Человек, который убил Дон Кихота" Терри Гиллиама, в котором она сыграла одну из главных ролей.

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Другое же платье от Dior она выбрала для вечернего выхода. Платье серого цвета с пышной юбкой, которое подчеркивал стильный поясок, очень подходило к глазам и макияжу актрисы. Свой образ Ольга дополнила изящными украшениями, черным клатчем и туфлями-лодочками.

Напомним, в 2017 году компания Sleep Cupid подготовила рейтинг самых привлекательных знаменитостей, которых мужчины и женщины считают привлекательными и даже с которыми готовы переспать. Согласно опросу, для европейских мужчин самой желанной женщиной является "девушка Бонда", украинка Ольга Куриленко.