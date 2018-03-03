Ольга Куриленко вышла в свет в облегающем костюме за 4800 долларов

27 февраля в Париже стартовала Неделя моды. А вчера, 2 марта, прошел показ знаменитого бренда Balmain. Голливудская актриса Ольга Куриленко стала одной из гостьей показа. На мероприятие звезда надела облегающий темно-синий костюм с золотыми пуговицами от Balmain за 4800 долларов. Образ актриса дополнила сумочкой на золотистой цепи, а также ботильонами на шнуровке.

Фото: Getty

Ольга Куриленко известна по своим ролям в фильмах "Париж, я люблю тебя" и в фильме бондианы "Квант милосердия", а также в ряде известных фильмов Голливуда. В 2015 году Ольга стала мамой. Журналисту и актеру из Лондона Максу Беницу Куриленко подарила сына Александра Марка Горацио.

Ольга также присутствовала и на показе Марии Грации Кьюри для Дома Dior, который прошел в одном из исторических залов Музея Родена, где собралось немало гостей. Куриленко пришла на модное шоу в прозрачной юбке от Dior со стразами и свитере. Свой наряд актриса дополнила лаковыми лодочками, а волосы собрала в высокий пучок.

Ранее актриса рассказала, что в свое время и она столкнулась с неприличным поведением продюсера Харви Вайнштейна.



