Ольга Куриленко вышла в свет в облегающем костюме за 4800 долларов
Актриса примерила стильный образ на Неделе моды в Париже
27 февраля в Париже стартовала Неделя моды. А вчера, 2 марта, прошел показ знаменитого бренда Balmain. Голливудская актриса Ольга Куриленко стала одной из гостьей показа. На мероприятие звезда надела облегающий темно-синий костюм с золотыми пуговицами от Balmain за 4800 долларов. Образ актриса дополнила сумочкой на золотистой цепи, а также ботильонами на шнуровке.
Фото: Getty
Ольга Куриленко известна по своим ролям в фильмах "Париж, я люблю тебя" и в фильме бондианы "Квант милосердия", а также в ряде известных фильмов Голливуда. В 2015 году Ольга стала мамой. Журналисту и актеру из Лондона Максу Беницу Куриленко подарила сына Александра Марка Горацио.
Ольга также присутствовала и на показе Марии Грации Кьюри для Дома Dior, который прошел в одном из исторических залов Музея Родена, где собралось немало гостей. Куриленко пришла на модное шоу в прозрачной юбке от Dior со стразами и свитере. Свой наряд актриса дополнила лаковыми лодочками, а волосы собрала в высокий пучок.
Ранее актриса рассказала, что в свое время и она столкнулась с неприличным поведением продюсера Харви Вайнштейна.
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