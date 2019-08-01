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Ольга Сумская и Камалия рассказали, что думают об Олеге Виннике

Фан-клуб артиста два месяца готовил спектакль о жизни артиста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25

31 июля украинскому покорителю женских сердец Олегу Виннику исполнилось 46 лет. Журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" нашли тайное место, в которое должен попасть каждый настоящий поклонник Олега, а еще узнали, какая известная актриса предсказала артисту ошеломляющий успех.

Уже 24 августа популярный певец Олег Винник исполнит свои хиты на грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!", которое покажут на телеканале "Украина" в 20:00. Вчера же все "волчицы" Украины праздновали день рождения любимого певца.

"Каждый наш шаг мы делаем, прежде всего, для того, чтобы принести ему хотя бы одну секундочку счастья", – рассказала Валерия Барон, организатор официальной фан-группы Олега Винника.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Но на этот раз они несут ему не секундочку, а целые девять минут счастья. Фан-клуб два месяца готовил спектакль о жизни артиста – как Олег рос, как уехал в Германию, как стал звездой – настоящая биографическая эпопея. А воплотил замысел театр теней из Чернигова.

Оказывается, сердца поклонниц тают с первой ноты – кто-то полюбил творчество певца с песни "Счастье", а кого-то очаровала "Вовчиця". И никто не может устоять перед чарами Олега. Поэтому журналисты "Ранку з Україною" решили узнать, в чем секрет артиста.

"Такой энергетики, как у него, я не встречала ни у кого! Серьезно – это такой заряд позитива, невероятный свет!", – поделилась поклонница Олега Винника Екатерина Анисимова в эфире телеканала "Украина".

Есть поклонницы у Олега и среди звезд! Ольга Сумская и Камалия познакомились с ним задолго до того, как в певца влюбилась вся страна.

"Ароматы за километр, харизма аж прет из него. Понимаете, он умеет зарядить этой энергетикой. Я сказала тогда ему: "Олег, у тебя большое будущее". Так и случилось!" – комментирует Ольга Сумская в программе "Ранок з Україною".

Певица Камалия тоже не удержалась и рассказала, в чем, по ее мнению, секрет популярности Олега Винника.

"Он коснулся струн женских душ, а это главное, потому так много у него поклонниц, так много волчиц", – рассказала Камалия.

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