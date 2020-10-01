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Ольга Сумская о драме в семье: "До сих пор не видела внука"

Сегодня, 16:37

Дочь актрисы с детьми проживает в Москве

Еще в апреле Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой. Ее дочь Антонина Паперная родила мальчика. Но, оказывается, из-за карантина Ольга до сих пор ни разу не встретилась со своим внуком, ведь Антонина и ее супруг, российский актер Владимир Яглыч, с детьми живут в Москве.

Ольга признается, что всем сердцем ждет, когда у нее будет возможность увидеться с родными.

"Я жду этой возможности, и стремлюсь к ней всей душой. Пока еще мы общаемся в формате онлайн. Конечно, так хочется обнять малыша, прижать к сердцу, собраться за семейным столом. Все зависит от того, когда закончится этот ужас, и нам разрешат передвигаться, а дочь с детьми сможет приехать к нам в гости, не рискуя своим здоровьем. Мечтаю об этом", – сказала актриса за кулисами "Миссис Украина International-2020" в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Ольга Сумская со старшей дочерью Антониной
Ольга Сумская со старшей дочерью Антониной
Фото: Instagram/tonya_papernaya

Напомним, старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина стала мамой во второй раз в апреле этого года. У Антонины и ее мужа Владимира уже есть дочь Ева, которая родилась в июле 2017 года.

Ольга Сумская рассказала о пикантной фотосессии – смотрите видео:

Ранее Ольга Сусмкая и Виталий Борисюк рассказали о своем первом свидании. Напомним, Ольга Сумская показала необычный образ для съемок в сериале "Сага".

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