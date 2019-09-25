Ольга Сумская об изменах мужа: "Это испытание"

Актриса призналась, что они с Виталием Борисюком изменяли друг другу

Украинская звезда Ольга Сумская, которая рассказала о сложных отношениях с сестрой, уже много лет состоит в браке с актером Виталием Борисюком. Однако семейная жизнь звездной пары не всегда была безоблачной.

Так, некогда Ольга Сумская упоминала об изменах в их браке, а недавно призналась, что неверность была как со стороны мужа Виталия Борисюка, так и с ее стороны.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк Фото: instagram.com/olgasumska

"Ну, как вам сказать, это испытание, мы же все не безгрешны, все абсолютно, какие соблазны были... Потому что и самолеты прилетали, и поклонники были, звонили, но слишком каких-либо серьезных таких землетрясений в нашей семье, чтобы сказать, что все, я нашла какого-то миллионера, не было. Я его не искала, он мне не нужен, потому что у меня есть мой родной человек, которого я очень люблю, и я ценю наши отношения, такие вот выносливые и закаленные временем. И поэтому сегодня Виталик сделал какие-то выводы для себя, и я тоже. Потому что каждый день, как подарок судьбы, жизнь так быстротечна. А самое главное, знаете, чтобы наша любовь с Борисюком становилась лишь крепче. Любовь, любовь, и еще раз любовь. Ведь мы этого достойны", – поделилась Ольга.

Напомним, муж Ольги Сумской романтично поздравил актрису с днем рождения.

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