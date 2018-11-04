Ольга Сумская об Олеге Виннике: "Он умеет подарить себя женщинам"

Актриса рассказала, как ей работалось с певцом на одной съемочной площадке

Ольга Сумская. Фото: Instagram/olgasumska

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая не так давно поделилась редким фото с дочерьми, снялась в главной роли в клипе Олега Винника "Роксолана". В "Светской жизни" актриса рассказала Кате Осадчей, как ей работалось с секс-символом Украины на съемочной площадке.

Сумская отметила, что перед тем, как согласиться на это предложение Винника, она спросила у своего мужа Виталия Борисюка, не против ли он, на что он сказал: "Кто меня спрашивал?"

"Ты что забыл, что я тебя спрашивала?" – сказала Ольга.

"Ты меня не спрашивала, уже что-то выдумывает, придумывает на камеру", – ответил жене Борисюк.

Вероятно, Виталий Борисюк приревновал свою возлюбленную к харизматичному Олегу Виннику.

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В продолжении разговора Осадчая уточнила, не было ли битвы секс-символов во время съемок клипа, на что Сумская ответила, что Олег Винник умеет подарить себя женщинам.

"Он просто излучает сексуальность, ну и все мы замечаем. Харизма – аж лучами. Невероятный аромат роскошных одеколонов всегда, эти мышцы, костюм, имидж, голос. Вот он умел себя создать. Кто-то может не понять, что у него. А вот солнечная энергия. Он умеет подарить себя женщинам", – отметила актриса.



Напомним, ранее Ольга Сумская показала себя в 20 лет. Кроме этого, актриса и телеведущая рассказала интересные факты о себе. Народная артистка Украины Ольга Сумская родилась во Львове, выросла в Запорожье и Полтаве, а позже переехала в Киев.