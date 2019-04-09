Ольга Сумская очаровала снимками с 17-летней дочерью-красавицей

Младшая дочь Ольги Сумской растет точной копией отца Виталия Борисюка

Ольга Сумская показала младшую дочь Фото: instagram.com/olgasumska

52-летняя украинская актриса театра и кино Ольга Сумская регулярно публикует фото со съемок. Однако, судя по странице артистки в Instagram, артистка часто проводит время со своими детьми. И если старшая дочь Ольги Сумской, Антонина, живет и работает в России, то с младшей, 17-летней Анной, актриса видится постоянно. Отметим, младшая дочь Ольги Сумской родилась в браке с актером Виталием Борисюком.

В этот раз актриса в соцсети показала семейный отдых. Ольга Сумская провела выходной в компании своих дочери и супруга и опубликовала солнечные фото. На одном из снимков актриса позирует с Анной среди полевых цветов.

"Лето уже близко", – написала Сумская.

Ольга Сумская с 17-летней дочерью Анной Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская провела выходной с мужем Виталием Борисюком и дочерью Анной Фото: instagram.com/olgasumska

Сложно не заметить, что 17-летняя Анна растет точной копией своего отца – Виталия Борисюка. Это же отмечают подписчики Ольги Сумской под фото с дочерью: "Папина доченька... ну очень похожа", "Доченька – чистый папа".

Ранее мы писали, что Ольга Сумская поразила роскошным платьем на красной дорожке.

Смотрите видео, в котором Ольга Сумская рассказала об актерской династии:

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