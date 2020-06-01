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Ольга Сумская показала архивные фото в купальниках с Писанкой и Роговцевой

Сегодня, 16:44

Кадры были сделаны на кинофестивале "Алые паруса" в Крыму

Ольга Сумская, которая снялась в эротической фотосессии в шелковом комплекте, поделилась с фолловерами архивными фото, на которых она вместе с Русланой Писанкой, Владимиром Горянским, Виталием Борисюком и Адой Роговцевой проводят время на пляже. Кадры были сделаны 19 лет назад, когда актеры участвовали в кинофестивале "Алые паруса" в Крыму.

Напомним, что ранее 53-летняя Ольга Сумская рассекретила пол новорожденного ребенка своей старшей дочери Антонины.

Подробнее о том, как Сумская стала бабушкой, смотрите в сюжете:

В своем Instagram Ольга Сумская выложила серию фото, датируемых июлем 2001 года. На них заслуженные и народные артисты Украины дурачатся и веселятся в купальниках и плавках в море.

"Вспомним светлое мирное время… Международный кинофестиваль Алые паруса. Родной Артек, июль 2001 года. Украинская делегация в полном составе возле Черного моря! Умеем отдыхать", – написала в посте Сумская.

INSTAGRAM

Ностальгические кадры, где муж Ольги Сумской Виталий Борисюк носит на руках Аду Роговцеву и Руслану Писанку, Виталий Горянский вместе с Русланой Писанкой и мужем Сумской позируют в цветных парео, а на другом фото Борисюк и Горянский волокут Писанку из воды, порадовали подписчиков актрисы.

"Такие крутые все", "Классные фотки", "Невероятно живые и радостные все", – пишут в комментариях пользователи.

Ранее Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем Паперным. Она призналась, что "это был ад".

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