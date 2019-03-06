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Ольга Сумская показала декольте на пикантном фото в сети

Актриса опубликовала снимки из Черновцов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:58
Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская нередко радует своих подписчиков в Instagram фото из повседневной жизни. То со съемок клипа, то из гримерок перед спектаклями. Также Ольга публикует фото со своими родными и близкими.

Недавно Сумская опубликовала соблазнительные селфи, который вызвали восторг у ее поклонников.

Ольга Сумская
Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

"Черновцы вы мои! Привет, друзья! Любимая атмосфера прекрасного города!", – подписала снимки актриса. 

Ольга Сумская
Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

"Ольга, вы, как всегда, прекрасно выглядите. Олицетворение женской красоты украинского кинематографа", "Вы очень позитивный человек, судя по вашим публикациям. Желаю вам оставаться такой же!", "Харизма у вас просто вау!!!", "Вы мне очень нравитесь!!! Как актриса и как женщина! Всегда восхищаюсь Вами!!!! Весны Вам в душе", "Дай Бог каждой так, выглядеть как Ольга", "Каждый день притягательная и энергичная, всегда с улыбкой!!!Таких людей ещё поискать нужно !!! Процветания во всем!", – пишут поклонницы Ольги в комментариях к снимкам.

Напомним, Ольга Сумская и Ада Роговцева снялись в клипе Олега Винника.

Ранее Ольга Сумская показал фото со старшей красавицей-дочкой.

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Источник: Сегодня
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