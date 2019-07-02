Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ольга Сумская показала невероятные архивные фото

Актриса показала кадр, на котором позирует в одном полотенце

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Ольга Сумская
Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

52-летняя актриса Ольга Сумская по праву считается украинским секс-символом. В своем возрасте Ольга выглядит достойно и даст фору многим молодым девушкам. Актриса занимается собой и следит за фигурой. И если в 52 года она является примером для подражания, что и говорить о том, как выглядела Ольга Сумская в молодости.

Эксклюзивные признания Ольги Сумской – в нашем сюжете:

На своей странице в Instagram Ольга Сумская опубликовала несколько архивных кадров. Артистка часто принимала участие в модных съемках и сейчас решила поделиться подписчиками их результатом. На одном из фото Ольга Сумская позирует в полотенце.

"Друзья, у меня есть большой фотоархив... Подумала, а почему бы не поделиться с вами некоторыми фотографиями из известных журналов разных лет! Вот нашла классные фото, выглядит как съемки в кино", – написала артистка.

Ольга Сумская в молодости
Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская в молодости
Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская в молодости
Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская в молодости
Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская в молодости
Фото: instagram.com/olgasumska
1/5

В комментариях подписчики Ольги Сумской усыпали ее комплиментами: "Я не знаю красивее украинских моделей и актрис", "Потрясающая!", "Вы украинская суперзвезда".

Ранее мы также писали, что Ольга Сумская удивила сеть фотографией с младшей дочкой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ольга Сумская трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения Ольга Сумская в вышиванке спела на последнем звонке дочери: видео "Какие красавицы": Ольга Сумская опубликовала фото с дочками
архив Ольга Сумская звезды в молодости
Реклама

Новости партнеров

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Беременна от Меладзе или Нагиева? Семенович сделала заявление
Беременна от Меладзе или Нагиева? Семенович сделала заявление
Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 18:11Техно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

Сегодня, 15:25Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

Вчера, 18:30Food

Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред фрукта для организма

Вчера, 15:19Fun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

Вчера, 08:20Fun

Во что превратился Чернобыль: появились впечатляющие фото

30 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

30 июняEvents

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: дайте выход творческой энергии

30 июняEvents

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

30 июняПсихология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

30 июняШоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

30 июняШоу-бизнес

Потап впервые заговорил о беременности Каменских

30 июняFun

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

30 июняEvents

День молодежи 2019 в Украине: история и значение праздника

30 июняТехно

Ученые поймали таинственный сигнал из глубин Вселенной

Новости партнеров

Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Люди перестали узнавать Юлию Высоцкую: звезда очень изменилась
Люди перестали узнавать Юлию Высоцкую: звезда очень изменилась
Почему нельзя спать с мокрой головой?
Почему нельзя спать с мокрой головой?
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Стоцкая открыла правду, почему ее сын похож на Киркорова
Стоцкая открыла правду, почему ее сын похож на Киркорова
Что стало с квартирами Гурченко, Миронова и других умерших звезд
Что стало с квартирами Гурченко, Миронова и других умерших звезд
Глафира Тарханова снова выходит замуж
Глафира Тарханова снова выходит замуж
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь