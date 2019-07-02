Ольга Сумская показала невероятные архивные фото

Актриса показала кадр, на котором позирует в одном полотенце

Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

52-летняя актриса Ольга Сумская по праву считается украинским секс-символом. В своем возрасте Ольга выглядит достойно и даст фору многим молодым девушкам. Актриса занимается собой и следит за фигурой. И если в 52 года она является примером для подражания, что и говорить о том, как выглядела Ольга Сумская в молодости.

Эксклюзивные признания Ольги Сумской – в нашем сюжете:

На своей странице в Instagram Ольга Сумская опубликовала несколько архивных кадров. Артистка часто принимала участие в модных съемках и сейчас решила поделиться подписчиками их результатом. На одном из фото Ольга Сумская позирует в полотенце.

"Друзья, у меня есть большой фотоархив... Подумала, а почему бы не поделиться с вами некоторыми фотографиями из известных журналов разных лет! Вот нашла классные фото, выглядит как съемки в кино", – написала артистка.

Ольга Сумская в молодости Фото: instagram.com/olgasumska Ольга Сумская в молодости Фото: instagram.com/olgasumska Ольга Сумская в молодости Фото: instagram.com/olgasumska Ольга Сумская в молодости Фото: instagram.com/olgasumska Ольга Сумская в молодости Фото: instagram.com/olgasumska 1/5

В комментариях подписчики Ольги Сумской усыпали ее комплиментами: "Я не знаю красивее украинских моделей и актрис", "Потрясающая!", "Вы украинская суперзвезда".

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