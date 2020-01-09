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Ольга Сумская прокомментировала новость о том, что снова станет бабушкой

Ольга Сумская записала видео из Карпат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25

Старшая дочь Ольги Сумской ждет второго ребенка. В эксклюзивном комментарии программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", народная артистка Украины Ольга Сумская прокомментировала пол ребенка и рассказала, что советует беременной дочери.

29-летняя Антонина Паперная рассекретила беременность в Instagram. Ее мама Ольга Сумская сейчас отдыхает в Карпатах. Но специально для "Ранку з Україною" записала эксклюзивное видео.

"Да, снова стану бабушкой! И всем этого желаю. Ведь это большое счастье! Пол ребенка мы еще не знаем. Потому что я очень много получаю вопросов. Кто это будет: внук или внученька? Ждем!" – заинтриговала Ольга Сумская.

Ольга Сумская с дочерью Антониной
Ольга Сумская с дочерью Антониной
Фото: instagram.com/olgasumska

Даже отдыхая в горах, Ольга ежедневно на связи с дочерью. По словам народной артистки Украины, у нее для Антонины есть один особенный совет – наслаждаться этим прекрасным состоянием.

"Тоня постоянно мне звонит. Иногда советуется по тому или иному вопросу. Я помню свои те годы, когда я была беременной. И думаю – Боже, как все быстро течет. Поэтому, знаете, мой совет: дочь, наслаждайся этим состоянием!" – отметила популярная актриса.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также писали, что Ольга Сумская усыпала сеть архивными фото с сестрой Натальей.

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