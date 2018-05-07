Ольга Сумская рассказала интересные факты о себе

Актрисе удалось сохранить теплые отношения с бывшим мужем

Ольга Сумская. Фото: Instagram

В пятницу, 4 мая, народная артистка Украины Ольга Сумская, провела прямой эфир программы "Ранок з Україною" вместе с Григорием Германом. По традиции, артисты, которые подменяют Лилию Ребрик, делятся интересными фактами о себе. Как складываются профессиональные отношения у актрисы с сестрой? Почему нигде нет фотографий с внучкой Ольги? Чем занимается актриса во время пробежки? И язык сейчас изучает?

Народная артистка Украины Ольга Сумская родилась во Львове, выросла в Запорожье и Полтаве, а позже переехала в Киев.

Какой из городов актриса считает родным? "Я люблю все перечисленные города. Львов – город, в котором я родилась. Недавно я стояла у дома, где я родилась, и это было невероятно", – с трепетом рассказывает актриса.

Интересно, а какие профессиональные отношения у Ольги с ее старшей сестрой Натальей Сумской и мамой Анной Сумской, и приходилось ли им конкурировать, как актрисам, или даже уступать роль?

"Именно Наталья привела меня на съемочную площадку в 16 лет. Однажды мы играли с сестрой в одном спектакле. Я знаю о том, что Наташа болеет, поддерживает меня. Это же родной человек ", – делится Ольга.

Ольге удалось сохранить теплые отношения с бывшим мужем, и как отмечает сама актриса, их объединила сцена: "Театр способен объединить любого".

Недавно дочь Ольги Сумской, Тоня, родила дочь Еву. Но в сети до сих пор не появилось ни одной фотографии младенца. Это принципиальная позиция?

"Это позиция Тони и Владимира. А я их поддерживаю. Я бы и сама не показывала фотографии. Я смотрю на то, как размещают фотографии маленьких детей и удивляюсь. Это очень рискованно. Ведь есть много завистливых людей. У каждого своя энергетика. Пусть ребенок подрастет".

А успевает бабушка забавлять малыша?

"Я играюсь с ней онлайн. Звоню ей, а она говорит "баба". А я говорю: "Не только баба. Ты выучи, что я Оля. А вообще, безразлично, как она будет меня называть. Она начинает говорить, и это счастье".

Ольга Сумская играет в спектакле "Мастер и Маргарита". Существует мнение о том, что эта роль мистическая и несет в себе негатив. Так ли это?

"Смотря как это воспринимать. Были некоторые мистические происшествия. Помню монолог Воланда, во время которого на сцену случайно залетела летучая мышь. Зрители подумали, что это был живой реквизит".

Также Ольга Сумская в рамках программы "Ранок з Україною" рассказала интересные факты о себе, которые, вероятно, мало кто знает:

1. За свою жизнь актриса овладела парикмахерским искусством, мастерством майк-апа и даже маникюра.

2. Во время утренней пробежки Ольга Сумская пытается убрать тот мусор, который бросается в глаза.

3. В настоящее время народная артистка изучает польский язык и снимается в польском сериале.

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