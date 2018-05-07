Ольга Сумская рассказала, как чувствует себя в откровенных сценах

Пока Лилия Ребрик находится в декретном отпуске, программу поддерживают украинские звезды

Ольга Сумская. Фото: Instagram

В программе "Ранок з Україною", которая выходит в эфире канала "Украина" по будням в 6:30, Ольга Сумская рассказала о своем отношении к мистической роли Маргариты, которую она играет.

Недавно ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик во второй раз стала мамой. И пока она находится в декретном отпуске, программу поддерживают украинские звезды. На этот раз в студию утреннего шоу пришла Ольга Сумская, которая провела эфир вместе с Григорием Германом. Во время беседы актриса рассказала, как чувствует себя в откровенных сценах, которые приходится играть в спектакле "Мастер и Маргарита".

"Я и сегодня играю эту роль. Но разве это откровенно? Можно сказать, что это очень скромно. Только при таком таинственном свете кажется, что я голая. Это такой драйв, это такой стимул для меня, что я играю Маргариту в нормальном возрасте. Это продлевает мое хорошее чувство к жизни", – отметила Ольга Сумская.

На вопрос ведущего утреннего шоу Григория Германа, не считает ли Ольга эту роль какой-то мистической, ведь многие полагают, что она несет негатив, актриса ответила: "Смотря как это воспринимать. Были разные мистические истории. Я помню монолог Воланда, когда внезапно залетела летучая мышь. Огромная, черная летучая мышь и начала кружить. Это было случайно, но все думали, что это какой-то реквизит. Она полетала, полетала и исчезла. Разве что это".

Смотрите информационно-развлекательную программу "Ранок з Україною" с ведущими Лилией Ребрик, Григорием Германом, Светланой Катренко и Сергеем Зениным по будням в 6:30 на телеканале "Украина".