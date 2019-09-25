Ольга Сумская рассказала о конфликте со старшей дочерью

Актриса призналась, почему родные обижаются на нее

Старшая дочь популярной украинской актрисы Ольги Сумской, 29-летняя Антонина Паперная, проживает и работает на территории РФ. В программе "Зірковий шлях" Ольга Сумская, которая призналась, что они с мужем друг другу изменяли, откровенно рассказала об отношениях с дочерью, а также о том, почему они конфликтуют.

Актриса признается, что видится с Антониной несколько раз в год, когда дочь приезжает в Украину.

"Пару раз была. Хотела бы чаще, если честно", – говорит Ольга.

Ольга Сумская с дочерью Антониной Фото: instagram.com/olgasumska

Сожалеет Сумская не только о том, что семейству редко удается собраться вместе, но и о навсегда потерянном времени в детстве Тони.

"За счет того, что я ездила на съемки, она не недополучила, возможно, этого материнского внимания, и это были очень трогательные моменты, когда она меня ждала с гастролей, я сегодня только понимаю, как это было для нее", – признается актриса.

Ольга также рассказала, что порой конфликтует с родными, так как раскрывает подробности их жизни. Так, именно Оля первой рассказала о рождении внучки и назвала ее имя – Ева. За это старшая дочь актрисы – Антонина Паперная – обиделась на свою звездную маму.

"Слушайте, все равно, так или иначе, это когда-нибудь случится, и имя будут знать, сказала и сказала. Люди выходят, королева Великобритании и принцы показывают своих детей толпе людей. И это по протоколу просто необходимая вещь, чтобы люди посмотрели на наследника престола, понимаете, кто там родился. А здесь все так завуалировано, сказали не говорить – не говорю, но иногда оно вылетает и уже ничего с этим не сделаешь. Надо держать себя в руках и контролировать каждое слово, но это очень трудно", – делится артистка.

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала о сложных отношениях с сестрой-актрисой.

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