Ольга Сумская рассказала о своих секретах красоты

Актриса рассказала, с чего начинается ее день

Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska

Знаменитая украинская актриса и ведущая Ольга Сумская не скрывает свой возраст – 52 года. Актриса уже несколько десятилетий держится в рейтингах самых красивых женщин страны.

"Как начинается мой день: два стакана теплой воды с лимоном. Сегодня встала сделала масочку, патчи – сейчас они актуальны. Я иногда их наклеиваю, иду на съемку и нахожусь в них 1-2 часа. Современная косметология предлагает женщинам такой арсенал средств, который можно очень удачно использовать и выглядеть безупречно даже без кардинального вмешательства хирургов", – призналась Ольга.

Два года назад, к юбилею, Ольга решилась на обнаженную фотосессию. При этом признается – космических сумм на уход за телом не тратит. Любит массаж и благосклонно относится к уколам красоты.

Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

"Массаж руками, я считаю, это лучшее. Конечно, что косметология и укольчики красоты сейчас актуальны, я за, я только за, но если это умеренно".

Безупречная фигура на шестом десятке – результат питания: "Я раньше переживала, считала эти калории, пыталась пробовать раздельное питание, эти таблицы, они у меня на холодильнике висят. Все очень просто, не ужинать, стараться не ужинать и это работает", – уверяет Ольга.

Сумская также убеждает – красивой можно быть в любом возрасте, а привлекательная черта не уходит с годами – это женское достоинство. "Женщина излучает опыт, красоту, она как дорогое вино, настоянное годами".

Напомним, Ольга Сумская без макияжа показала свою прогулку по осеннему лесу.

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