Ольга Сумская станет бабушкой во второй раз
Антонина Паперная вместе с супругом Владимиром Яглычем снова ожидают пополнение в семье
Старшая дочь Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная беременна вторым ребенком. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, разместив фото, на котором позирует с округлившимся животиком.
Ольга Сумская представила собственную коллекцию платьев – видео:
"Hello 2020", – коротко подписала снимок Тоня, не став ничего комментировать. Подписчики тепло поздравили актрису с пополнением в семье.
Отметим, что слухи об интересном положении Антонины Паперной появились еще в конце декабря, когда подписчики заметили изменения в фигуре.
Напомним, что дочь Ольги Сумской – Антонина Паперная живет в Москве. Вместе с мужем, российским актером Владимиром Яглычем, они воспитывают дочь Еву, которая родилась в августе прошлого года. Супруги до сих пор не показали малышку.
Ранее мы рассказывали, что Ольга Сумская усыпала сеть архивными фото с сестрой Натальей. Кроме того актриса призналась, что они с Виталием Борисюком изменяли друг другу. Оказывается, семейная жизнь звездной пары не всегда была безоблачной.
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