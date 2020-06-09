Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ольга Сумская удалила свою фирменную родинку на лице – фото

Сегодня, 15:20

Украинская актриса со своим мужем открыли летний сезон

Украинская актриса Ольга Сумская позировала в желтом купальнике и одной из первых открыла летний сезон. Знаменитость поделилась серией солнечных фото, на которых показала отдых на пляже вместе с мужем Виталием Борисюком. Звездная пара отдохнула на Голубом озере в Подгорцах. Однако от внимательных глаз поклонников не скрылось то, что знаменитая Ольга Сумская удалила родинку на лице. Одна из подписчиц в комментариях поинтересовалась у актрисы, правда ли она это сделала, и в ответ Ольга ответила "да".

Ольга Сумская второй раз стала бабушкой – смотрите в сюжете:

Легендарная родинка Ольги Сумской многие годы была частью ее образа. Поклонники предположили, что актриса сделала это в преддверии солнечного сезона для безопасности. Сама Ольга не прокомментировала причину удаления родинки.

INSTAGRAM

Актрису не огорчили закрытые границы, поэтому она позитивно настроена на отдых дома.

Ольга не перестает восхищать своих поклонников подтянутыми формами. В конце мая Ольга Сумская снялась в эротической фотосессии в шелковом комплекте и опубликовала кадры в социальной сети.

А недавно актриса показала архивные фото в купальниках с Писанкой и Роговцевой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Хейден Панеттьер завела новую страницу в Instagram и опубликовала видео с Кличко Возлюбленная Владимира Остапчука об аварии, в которой едва не погибла: "Два месяца я лежала, не ходила" Невеста Виктора Павлика намекнула на тайную свадьбу с певцом: "Какая любовница, я ему жена"
шоу-бизнес актриса Ольга Сумская родинка
Реклама

Новости партнеров

Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью
Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью
Як виглядали Лобода, Гросу, Білик та інші зірки до пластики
Як виглядали Лобода, Гросу, Білик та інші зірки до пластики
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім

Популярные статьи

Сегодня, 14:27Food

Как приготовить сорбет в домашних условиях: лучшие рецепты

Сегодня, 11:15Fun

Сбросила 13 кг: женщина раскрыла секрет быстрого домашнего похудения, фото

Сегодня, 08:22Техно

Таинственные радиопослания из космоса озадачили ученых

Вчера, 23:52Шоу-бизнес

Пьяный актер Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы: подробности (видео)

Вчера, 19:16Travel

Достопримечательности Харькова: куда пойти в городе

Вчера, 12:30Food

Идея для пикника: фаршированный багет в итальянском стиле

Вчера, 11:00Food

Как правильно готовить сосиски на гриле: два простых способа

Вчера, 05:05Fun

8 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июняEvents

С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

7 июняFun

7 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июняEvents

Троица: значение, традиции и приметы праздника

7 июняEvents

Поздравления с Троицей-2020 в СМС и коротких стихах

7 июняEvents

Троица-2020: что можно, а что нельзя делать в праздник

7 июняFood

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

7 июняEvents

Троица-2020: яркие открытки, стихи и поздравления с праздником

6 июняEvents

Поздравления с Троицей: красивые стихи, картинки и смс

Новости партнеров

Что приготовить худеющей на диете: диетическое тирамису
Что приготовить худеющей на диете: диетическое тирамису
"Беременная" Ани Лорак поделилась пикантным снимком
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Стало известно, вместе ли сейчас Макс Михайлюк и Даша Ульянова
Стало известно, вместе ли сейчас Макс Михайлюк и Даша Ульянова

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять