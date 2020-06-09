Ольга Сумская удалила свою фирменную родинку на лице – фото

Украинская актриса со своим мужем открыли летний сезон

Украинская актриса Ольга Сумская позировала в желтом купальнике и одной из первых открыла летний сезон. Знаменитость поделилась серией солнечных фото, на которых показала отдых на пляже вместе с мужем Виталием Борисюком. Звездная пара отдохнула на Голубом озере в Подгорцах. Однако от внимательных глаз поклонников не скрылось то, что знаменитая Ольга Сумская удалила родинку на лице. Одна из подписчиц в комментариях поинтересовалась у актрисы, правда ли она это сделала, и в ответ Ольга ответила "да".

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Легендарная родинка Ольги Сумской многие годы была частью ее образа. Поклонники предположили, что актриса сделала это в преддверии солнечного сезона для безопасности. Сама Ольга не прокомментировала причину удаления родинки.

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Актрису не огорчили закрытые границы, поэтому она позитивно настроена на отдых дома.

Ольга не перестает восхищать своих поклонников подтянутыми формами. В конце мая Ольга Сумская снялась в эротической фотосессии в шелковом комплекте и опубликовала кадры в социальной сети.

А недавно актриса показала архивные фото в купальниках с Писанкой и Роговцевой.

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