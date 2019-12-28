Ольга Сумская усыпала Сеть архивными фото с сестрой Натальей

Актриса опубликовала детские снимки

Ольга Сумская Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая ранее рассказала о сложных отношениях со старшей сестрой, опубликовала архивные фото, на одном из которых позирует как раз с Натальей.

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Стоит отметить, 53-летняя актриса любит вспомнить прошлое и часто публикует на своей странице в Instagram архивные кадры. К примеру, недавно Ольга Сумская восхитила подписчиков фото, на которых она совсем юная. В этот раз звезда решила показать, как они с сестрой выглядели в детстве.

"Любимые фото с детства вместе с сестрой Натальей! Запорожье, 70-е годы. Костюм снежинки шили в театре им. Щорса (теперь В. Магара)! Сохранила до сих пор этот удивительный костюм из натурального тюля и батиста! Частенько играла лисичку в саду, а Деда Мороза иногда играл даже мой папа! Вот было счастье! Друзья, вы помните свои новогодние утренники в садах?", – разоткровенничалась с подписчиками Сумская-младшая.

Ольга и Наталья Сумские Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская поделилась архивными фото Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская в детстве Фото: instagram.com/olgasumska

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