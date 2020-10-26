Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ольга Сумская вернулась на "Танці з зірками" спустя 14 лет и исполнила босоногий модерн (видео)

Сегодня, 10:31

Актриса выступила вместе с Дарьей Петрожицкой

Ольга Сумская была участницей первого сезона "Танців з зірками". В минувшее воскресенье, 25 октября, она вернулась на паркет, чтобы выступить вместе с Дарьей Петрожицкой и Игорем Гелуненко на вечере выпускников девятого эфира.

Номер начался с того, что Народная артистка Украины босиком продемонстрировала современные движения под композицию Аллы Пугачевой "Позови меня с собой", растрогав зрителей и судей проекта. Сумскую сменили Петрожицкая и ее партнер, завершив танец, который, однако, не впечатлил жюри.

Несмотря на долгожданное появление Ольги Сумской, номер Дарьи и Игоря судьи раскритиковали. Больше всего это касалось молодой актрисы.

Читайте также:
Партнер Юлии Саниной заразился коронавирусом. С кем она выступила на "Танцях з зірками"

"Даша, мне кажется вы устали то. Возможно у вас такие съемки, такие графики. Но все устали, есть и травмы и слезы и отчаяние. Я надеюсь, что это просто физическая усталость, а не нежелание бороться за победу", – высказалась Маша Ефросинина.

В финале выпуска в зону риска попали две пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Сергей Танчинец и Яна Цыбульская.

Решающий танец определил бы, кто из них покинет шоу, однако внезапно вмешалась Дарья Петрожицкая. Чем все закончилось, читайте здесь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Надежда Мейхер и Екатерина Кухар поскандалили из-за "ротовой мимики" Димопулос станцевала с "холостяком", а Санина осталась без партнера: как прошел девятый выпуск "Танців з зірками" После всех ссор и обид: Кухар и Фреймут вместе вышли на паркет "Танців з зірками"
Ольга Сумская Танці з зірками
Реклама

Новости партнеров

Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда

Популярные статьи

Сегодня, 10:57Fun

Мигает разноцветными огнями. На МКС заметили приближающийся к Земле странный объект (видео)

Сегодня, 09:00Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 23:52Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в девятом эфире

Вчера, 20:25Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару показала своего нового бойфренда (фото)

Вчера, 16:18Шоу-бизнес

"Я забрал ее из Австралии": ведущий "Орла и решки" рассказал о романе с украинской моделью

Вчера, 14:40Стиль

Желтый свитер и широкие брюки: стильный образ Елены Зеленской на выборах

Вчера, 11:23Шоу-бизнес

Кристина Горняк показала, как встречала у себя дома детей Остапчука (фото)

Вчера, 08:59Events

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

Вчера, 08:14Fun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что за праздник и что подарить

24 октябряШоу-бизнес

Макгрегор, Дракула и заботливый отец: мы оценили участников "Холостячки" от 1 до 10

24 октябряШоу-бизнес

Давний знакомый, комики и свадебная машина: как прошел первый выпуск "Холостячки"

23 октябряFun

Лежал в коме с 2005 года. Первая реакция очнувшегося принца попала на видео

23 октябряСтиль

Маша Ефросинина прогулялась в брюках Gucci за 26 тысяч гривен

23 октябряШоу-бизнес

Тогда и сейчас: как Настя Каменских выглядела в 17 лет (фото)

23 октябряFun

Американский рыбак поймал сома рекордных размеров (фото)

23 октябряШоу-бизнес

47-летняя Кейт Бекинсейл рассталась с 23-летним бойфрендом – СМИ

Новости партнеров

Экс-звезда UFC сделала откровенное фото с мужем в душе
Экс-звезда UFC сделала откровенное фото с мужем в душе
Что из средств защиты лучше всего предохраняет от коронавируса
Что из средств защиты лучше всего предохраняет от коронавируса
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Единственную внучку знаменитой артистки избили в Москве
Единственную внучку знаменитой артистки избили в Москве
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять