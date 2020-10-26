Ольга Сумская вернулась на "Танці з зірками" спустя 14 лет и исполнила босоногий модерн (видео)

Актриса выступила вместе с Дарьей Петрожицкой

Ольга Сумская была участницей первого сезона "Танців з зірками". В минувшее воскресенье, 25 октября, она вернулась на паркет, чтобы выступить вместе с Дарьей Петрожицкой и Игорем Гелуненко на вечере выпускников девятого эфира.

Номер начался с того, что Народная артистка Украины босиком продемонстрировала современные движения под композицию Аллы Пугачевой "Позови меня с собой", растрогав зрителей и судей проекта. Сумскую сменили Петрожицкая и ее партнер, завершив танец, который, однако, не впечатлил жюри.

Несмотря на долгожданное появление Ольги Сумской, номер Дарьи и Игоря судьи раскритиковали. Больше всего это касалось молодой актрисы.

"Даша, мне кажется вы устали то. Возможно у вас такие съемки, такие графики. Но все устали, есть и травмы и слезы и отчаяние. Я надеюсь, что это просто физическая усталость, а не нежелание бороться за победу", – высказалась Маша Ефросинина.

В финале выпуска в зону риска попали две пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Сергей Танчинец и Яна Цыбульская.

Решающий танец определил бы, кто из них покинет шоу, однако внезапно вмешалась Дарья Петрожицкая. Чем все закончилось, читайте здесь.

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