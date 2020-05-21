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Внук VS внучка: Ольга Сумская рассекретила пол новорожденного ребенка дочери

Украинская артистка рассказала, как узнала о рождении внука

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:11

Недавно старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской родила второго ребенка, а сама звезда снова стала бабушкой. О пополнении в семье оригинальным способом сообщил возлюбленный Антонины Паперной. Российский актер Владимир Яглыч опубликовал на своей странице в Instagram кадр из мультфильма "Король Лев", где главные герои сообщают о рождении Симбы. Спустя время и сама Сумская на своей странице в Instagram эмоционально поздравила старшую дочь с рождением ребенка и не смогла сдержать своей радости.

Правда, пол новорожденного ребенка не был известен до сегодня! В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", которая выходит по будням в 6.30, актриса призналась, что наконец-то в их семье появился мужчина.

Подробности рождения второго внука Ольги Сумской узнайте в сюжете:

"Баба Оля собственной персоной. Это самое большое счастье, которое можно представить, всем советую испытать на полную эти эмоции. Тонечка мне позвонила прямо из роддома – как только родила и ей вручили дитя. А у меня слезы катятся от этих сумасшедших эмоций, потому что наконец-то мальчик родился. У нас же сплошной матриархат – и вот появился мужчина", – поделилась Сумская.

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Добавим, что Антонина проживает в России и вместе с Владимиром воспитывает двухлетнюю дочь Еву. В феврале этого года Паперная впервые показала лицо девочки.

Ранее мы также писали, что беременная Антонина Паперная показала фото в нижнем белье.

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