Ольге Сумской 52: ТОП-10 интересных фактов об актрисе
Ольга родилась в актерской семье
Сегодня, 22 августа, украинская актриса, телеведущая и просто красавица Ольга Сумская отмечает свой 52-й день рождения.
Отметим также, что Ольга – Заслуженная артистка Украины, Народная артистка Украины, Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
Ко дню рождения Ольги мы решили сделать подборку интересных фактов о ней.
- Ольга родилась во Львове в семье актеров Академического драмтеатра им. И. Франко -Вячеслава и Анны Сумских.
- Большую популярность Ольге Сумской принесла роль Роксоланы в сериале "Роксолана" и двух продолжениях, а именно "Восхождение на трон" и "Цветок империи".
- На съемочную площадку 16-летнюю Ольгу привела старшая сестра Наталья.
- Ольге удалось сохранить теплые отношения с бывшим мужем (актером, Евгением Паперным), и как отмечает сама актриса, их объединила сцена: "Театр способен объединить любого".
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- За свою жизнь актриса овладела парикмахерским искусством, мастерством майк-апа и даже маникюра.
- Ольга выпустила две книги: о секретах красоты и кулинарии.
- Во время утренней пробежки Ольга Сумская пытается убрать тот мусор, который бросается в глаза.
- В настоящее время народная артистка изучает польский язык и снимается в польском сериале.
- У Ольги есть две дочери – Антонина (1990) и Анна (2002), а также внучка Ева.
- Со своим нынешним мужем, Виталием Борисюком, Ольга обвенчалась спустя 20 лет брака.
Напомним, Ольга Сумская показала, как выглядела в 21 год.
Ранее Ольга поделилась редким фото с дочками.
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Источник: "Сегодня"