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Ольге Сумской 52: ТОП-10 интересных фактов об актрисе

Ольга родилась в актерской семье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:06
Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska

Сегодня, 22 августа, украинская актриса, телеведущая и просто красавица Ольга Сумская отмечает свой 52-й день рождения.

Отметим также, что Ольга – Заслуженная артистка Украины, Народная артистка Украины, Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Ко дню рождения Ольги мы решили сделать подборку интересных фактов о ней.

  • Ольга родилась во Львове в семье актеров Академического драмтеатра им. И. Франко -Вячеслава и Анны Сумских.
  • Большую популярность Ольге Сумской принесла роль Роксоланы в сериале "Роксолана" и двух продолжениях, а именно "Восхождение на трон" и "Цветок империи".
  • На съемочную площадку 16-летнюю Ольгу привела старшая сестра Наталья.
  • Ольге удалось сохранить теплые отношения с бывшим мужем (актером, Евгением Паперным), и как отмечает сама актриса, их объединила сцена: "Театр способен объединить любого".

Фото: instagram.com/olgasumska
Фото: instagram.com/olgasumska
Фото: instagram.com/olgasumska
Фото: instagram.com/olgasumska
Фото: instagram.com/olgasumska
Фото: instagram.com/olgasumska
Фото: instagram.com/olgasumska
Фото: instagram.com/olgasumska
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  • За свою жизнь актриса овладела парикмахерским искусством, мастерством майк-апа и даже маникюра.
  • Ольга выпустила две книги: о секретах красоты и кулинарии.
  • Во время утренней пробежки Ольга Сумская пытается убрать тот мусор, который бросается в глаза.
  •  В настоящее время народная артистка изучает польский язык и снимается в польском сериале.
  • У Ольги есть две дочери – Антонина (1990) и Анна (2002), а также внучка Ева.
  • Со своим нынешним мужем, Виталием Борисюком, Ольга обвенчалась спустя 20 лет брака.

Напомним, Ольга Сумская показала, как выглядела в 21 год

Ранее Ольга поделилась редким фото с дочками

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актриса День рождения Ольга Сумская
Источник: "Сегодня"
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