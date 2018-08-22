Ольге Сумской 52: ТОП-10 интересных фактов об актрисе

Ольга родилась в актерской семье

Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska

Сегодня, 22 августа, украинская актриса, телеведущая и просто красавица Ольга Сумская отмечает свой 52-й день рождения.

Отметим также, что Ольга – Заслуженная артистка Украины, Народная артистка Украины, Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Ко дню рождения Ольги мы решили сделать подборку интересных фактов о ней.

Ольга родилась во Львове в семье актеров Академического драмтеатра им. И. Франко -Вячеслава и Анны Сумских.

Большую популярность Ольге Сумской принесла роль Роксоланы в сериале "Роксолана" и двух продолжениях, а именно "Восхождение на трон" и "Цветок империи".

На съемочную площадку 16-летнюю Ольгу привела старшая сестра Наталья.

Ольге удалось сохранить теплые отношения с бывшим мужем (актером, Евгением Паперным), и как отмечает сама актриса, их объединила сцена: "Театр способен объединить любого".

Фото: instagram.com/olgasumska Фото: instagram.com/olgasumska Фото: instagram.com/olgasumska Фото: instagram.com/olgasumska Фото: instagram.com/olgasumska Фото: instagram.com/olgasumska Фото: instagram.com/olgasumska Фото: instagram.com/olgasumska 1/8

За свою жизнь актриса овладела парикмахерским искусством, мастерством майк-апа и даже маникюра.

Ольга выпустила две книги: о секретах красоты и кулинарии.

Во время утренней пробежки Ольга Сумская пытается убрать тот мусор, который бросается в глаза.

В настоящее время народная артистка изучает польский язык и снимается в польском сериале.

У Ольги есть две дочери – Антонина (1990) и Анна (2002), а также внучка Ева.

Со своим нынешним мужем, Виталием Борисюком, Ольга обвенчалась спустя 20 лет брака.

Напомним, Ольга Сумская показала, как выглядела в 21 год.

Ранее Ольга поделилась редким фото с дочками.