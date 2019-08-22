Муж Ольги Сумской романтично поздравил актрису с днем рождения: фото

Виталий Борисюк один из первых преподнес актрисе охапку роз

Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

Народной артистке Украины Ольге Сумской сегодня, 22 августа, исполнилось 53 года. Одним из первых именинницу поздравил супруг – украинский актер Виталий Борисюк.

Более подробно о дне рождения Ольги Сумской смотрите в видео:

Мужчина еще с раннего утра с песней "С днем рождения" и охапкой светлых роз романтично поздравил Ольгу Сумскую. Ролик с поздравлением мужа актриса поделилась в Instagram-stories.

Скриншот из соцсети

"Это пять утра. Я свою самую любимую женщину в мире поздравляю с 25-летием. Хочу, чтобы мы всегда были такими молодыми, задорными, темпераментными, чтобы горячая кровь кипела", – с такими словами поздравил Борисюк любимую жену.

Скриншот из соцсети

Что именно супруг подарил Ольге – не сообщается. Но Сумская уже успела намекнуть Виталию, чтобы хотела получить в качестве праздничного подарка.

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