"Муж и жена — одна сатана": Ольгу Бузову заподозрили в тайной свадьбе

Российская певица заговорила о браке с возлюбленным Давидом

Ольга Бузова с возлюбленным Давидом Фото: Instagram

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова после болезненного развода с экс-супругом Дмитрием Тарасовым не могла влюбиться и искала мужчину мечту. Спустя три года она наконец-то завела романтические отношения, а избранником звезды стал известный российский исполнитель Давид Манукян.

Также смотрите: Ольга Полякова обвинила Ольгу Бузову в плагиате:

Не смотря на заклятое обещание артистки больше не афишировать отношения в Instagram, Ольга все же публикует множество фотографий и видео с возлюбленным. Последние кадры, которые были сделаны во время отдыха на роскошной вилле на острове Пхукет, озадачили поклонников певицы. Ведь на одном из видео Ольга Бузова обронила фразу: "Муж и жена — одна сатана". После этого поклонники заподозрили звезду в тайном замужестве и засыпали кумира вопросами о свадьбе.

INSTAGRAM

Пока артистка никаких комментариев на этот счет не давала, но продолжает делиться красочными кадрами с отпуска. Ко всему, Ольга заинтриговала фанатов сюрпризом, который она вскоре представит.

"В отпуске работать — это про меня. Не могу спокойно отдыхать, когда не доделаны рабочие моменты. Сегодня весь день была в кадре, готовлю для Вас сюрприз", — заявила Бузова.

Напомним, что до этого Ольга Бузова выразила желание представить Россию на международном песенном конкурсе Евровидение 2020.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.