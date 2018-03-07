Оля Цибульская была задержана пограничной службой Украины

Оля Цибульская была задержана во львовском международном аэропорту сразу после посадки самолета. Как сообщили пограничники, в багаже артистки были найдены запрещенные предметы. Певица была вынуждена провести целый час в закрытом служебном помещении, пока не выяснились все обстоятельства. Оказывается, Цибульскую решили разыграть пограничники. Служащие аэропорта решили подстроить задержание, чтобы уговорить артистку попробовать себя в роли пограничницы.

Как призналась Оля, пока ее держали под стражей она перепугалась не на шутку и успела "поставить на уши" всех знакомых, поэтому когда стало понятно, что это розыгрыш – счастью не было предела и Оля согласилась принять участие в таком эксперименте.

Артистка решила добавить в свою новую работу немного юмора и вместо того, чтобы узнавать у пассажиров цель их визита, спрашивала, слушают ли они песни Олега Винника, и учила иммигрантов петь гимн Украины. А когда на паспортный контроль подошли девушки-музыканты – вовсе устроила танцевальный флэш-моб прямо в аэропорту.

Украинские пограничники остались довольны экспериментом и предложили Оле навсегда сменить профессию. Цибульская пообещала, что обязательно будет носить служебную форму, но только дома для своего мужа.

Напомним, Оля Цибульская и DZIDZIO попали в пикантную ситуацию на съемках совместного клипа "Чекаю. Цьом".