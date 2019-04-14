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Оля Цибульская назвала причину, по которой скрывает своего мужа

Украинская певица не привыкла выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:20
Оля Цибульская с мужем
Оля Цибульская с мужем
Фото: instagram.com/cybulskaya

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская счастлива в браке уже несколько лет. Звезда активно ведет личные страницы в социальных сетях, однако показывать лица своих главных мужчин – мужа и сына Нестора не любит. Хотя накануне артистка все же уступила своим принципам и опубликовала в Instagram милое видео со своим четырехлетним малышом. 

В недавнем интервью звезда призналась, почему скрывает супруга от публики и предпочитает не выставлять свои отношения на всеобщее обозрение. "Когда люди давно живут в браке они потом периодически заходят в секс-шоп, чтобы как-то разнообразить свою сексуальную жизнь. Возможно, когда нам станет скучно жить в браке, и нам захочется добавить туда немного сплетен, мы вместе с мужем появимся на какой-то обложке", – поделилась она.

Оля Цибульская с мужем
Оля Цибульская с мужем
Фото: instagram.com/cybulskaya

Цибульская также назвала причину, по которой около четырех лет боялась показать ребенка в социальных сетях. Как утверждает артистка, Нестор не был готов стать знаменитым. "Тот момент, как Нестор начал смотреть на свои фото в Instagram и спрашивать "почему меня не видно" или "почему фото со спины" я поняла, что он готов к тому, чтобы я его показала публике", – признается Ольга.

Напомним, что ранее Оля Цибульская поделилась пикантной подробностью из своей жизни. Звезда призналась, что когда-то ей предлагали секс за деньги, но она отказалась. Из-за этого у певицы были проблемы с работой.

В этом видео узнайте, во что одевают своих детей мировые знаменитости: 

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