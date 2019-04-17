Оля Цибульская отказалась продавать фото с сыном и супругом

Артистка призналась, что не собирается пополнять кошелек за счет семьи

Оля Цибульская Фото: пресс-служба канала "Украина"

Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая выступила на сцене концерта "Весенняя музыкальная платформа", которую покажут в 23:00 на канале "Украина" в воскресенье, 28 апреля, рассказала, что отказала журналу в фотосессии со своей семьей.

По словам артистки, которая впервые показала лицо сына Нестора только недавно, семья любит тишину.

Оля Цибульская с мужем Фото: instagram.com/cybulskaya

"Ну, на самом деле я решилась на этот шаг, когда Нестор начал спрашивать, почему его не видно на фото. Тогда, когда он понял, что популярность – это не когда тебя узнает консьержка и дает +1 конфету, а это ответственность и ответственность во всем", – рассказала Цибульская журналистам "Зіркового шляху" за кулисами "Весенней музыкальной платформы".

Певица призналась, что она и ее семья не появятся на обложке глянце в ближайшее время: "Да, были предложения. Но я говорила, для меня семья – это не способ заработка. Семья – это не способ пополнить кошелек. Мне и так супруг покупает новую обувь. Поэтому ни я, ни он к обложке не готовы, потому что семья любит тишину", – добавляет она.

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