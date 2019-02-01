Оля Цибульская откровенно рассказала о предательстве в ее жизни

Звезда была не готова к тому, что некоторые друзья навсегда исчезнут из ее жизни

Оля Цибульская Фото: instagram.com/cybulskaya

Известная певица Оля Цибульская опубликовала в Instagram видеообращение из собственного авто, в котором признается подписчикам, что, как и все, нуждается в поддержке друзей.

Цибульская впервые рассказала, что сразу после победы на "Фабрике Звезд" от нее отвернулась лучшая подруга детства, потому что не смогла смириться с ее успехом. За долгую карьеру в шоу-бизнесе звезду не раз подставляли, однако в свете последних непростых событий Оля поняла, что в ее жизни до сих пор были люди, которым абсолютно безразлична ее судьба вне сцены. Однако певица благодарна и за них. И теперь вдвое больше ценит настоящую дружбу.

Поклонники, тронутые искренностью Цибульской, начали вспоминать в комментариях своих лучших друзей и благодарить за то, что всегда рядом: "У меня есть подруга с которой мы дружим с первого класса, а это уже 25 лет! И главное, что она и в трудную минуту поможет и словом и делом ", "Мы родились с разницей в пять минут и до сих пор мы друзья, лучшие, уже как 25 лет", "У меня есть подруга мы даже с ней забеременели вместе и рожали с разницей в 3 дня, люблю ее" – делятся своими историями подписчики.

Напомним, директора Оли Цибульской жестоко побили в Киеве.

Ранее Оля рассказала о своем первом поцелуе.

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