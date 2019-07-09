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Оля Цибульская показала аппетитные формы в серебристом боди

Певица и телеведущая редко публикует подобные фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:45
Оля Цибульская
Оля Цибульская
Фото: instagram.com/cybulskaya

33-летняя украинская певица и телеведущая Оля Цибульская часто откровенничает с подписчиками, а с недавнего времени даже стала показывать своего сына. А на днях среди других снимков Оли Цибульской на ее странице в соцсети неожиданно появилось откровенное фото.

Оле Цибульской вернули украденный автомобиль. Детали в сюжете:

Оля Цибульская в Instagram опубликовала кадр, на котором позирует в ванной комнате в сексуальном образе – серебристом боди, подтяжках и с традиционной яркой помадой. Артистка запечатлела себя в зеркале и показала подписчикам аппетитные формы. По словам Цибульской, этот пост адресован выпускникам, которым певица решила рассказать о сцене.

"Выпускники, отвечаю, потому что вы просили. Сцена – один из самых безопасных наркотиков. Она лечит все, снимает комплексы, дает ощущение власти, слабости, любви и ненависти. Часто люди не прощают легкости и смелого танца на краю риска. Кого-то сцена сбрасывает, как своенравный бык своего тореро. Многие пропали в этом цунами. Мало кто выстоял. Это не просто профессия. Артистов некогда даже хоронили отдельно от обычных людей, потому что считали очень грешными. Но на сцене ты должен прожить все смертные грехи, чтобы зритель почувствовал себя святым и живым. А потом час под душем в тишине ты снова можешь начинать новую историю. ДумайТЕ, готовы ли прожить эту жизнь под именем Артист", – написала Цибульская.

Оля Цибульская показала аппетитные формы
Оля Цибульская показала аппетитные формы
Фото: instagram.com/cybulskaya

Некоторые подписчики раскритиковали Цибульскую за столь откровенное фото, однако большинство фолловеров поддержали певицу и поблагодарили за искренность и творчество.

Ранее мы также писали, что Оля Цибульская призналась, почему не показывает мужа.

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