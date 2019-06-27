Оля Цибульская призналась, почему не показывает мужа

Украинская певица представила новый клип и рассказала о своем браке

Оля Цибульская с мужем Фото: instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская, которая недавно сделала заявление касательно политических планов, откровенно призналась, почему она не показывает поклонникам лицо своего супруга.

Автомобиль Оли Цибульской угнали со стоянки у Сырецкого парка. Детали в видео:

33-летняя певица опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором откровенно рассказала, почему скрывает своего мужа от общественности. По ее словам, ей уже приходилось страдать от своей популярности и теперь всячески пытается уберечь отношения от посторонних глаз. Свой пост Оля приурочила к выпуску клипа на песню "Море".

Скриншот из соцсети

"Почему я не показываю мужа!? Песня "Море" была написана много лет назад, когда мне, как воды, не хватало его любви. Мы уже встречались тогда, но я еще доверяла продюсерам и играла в грязные правила шоубиза. За неделю до нашего совместного отдыха в Испании вышла очередная обложка о "бурном романе Цибульской" с другим мужчиной. Любимый не выдержал, сказал, что больше не может ни с кем меня делить и ушел", – призналась певица.

Украинская певица со своим супругом Фото: instagram/cybulskaya

После такого всплеска эмоций Цибульская решила, что больше не будет выставлять на показ отношения с любимым мужчиной, ведь по итогу страдают от этого два человека.

Оля Цибульская не желает афишировать отношения с мужем Фото: instagram.com/cybulskaya

"На море мы не полетели. Я сидела в своей душной квартире и вспоминала его прикосновения. Именно тогда родилась эта песня и тогда я поняла что на самом деле рискую, когда не слушаю свое сердце. Той ночью я нашла его и пообещала, что теперь наше счастье будет только нашим", – отметила она.

Смотрите премьеру клипа на песню "Море":

Недавно украинская ведущая и певица Оля Цибульская сообщила ужасную новость – угнали ее автомобиль со стоянки у Сырецкого парка. Звезда сразу же написала об этом в соцсетях, попросив подписчиков о помощи.

А во вторник, 21 мая, Оля Цибульская со слезами на глазах сообщила, что ее автомобиль нашли.

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