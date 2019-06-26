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Оля Цибульская сделала официальное заявление о политических планах

Украинская певица не будет баллотироваться в Раду

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Оля Цибульская
Оля Цибульская
Фото: instagram.com/cybulskaya

Популярная певица Оля Цибульская на фоне политического бума среди представителей украинского шоу-бизнеса сделала официальное заявление. Артистка на своей страничке в Instagram откровенно рассказала, собирается ли она баллотироваться в Верховную Раду Украины и строить карьеру уже в политической сфере.

Роман Грищук из "Мамахохотала" идет в политику. Подробности в видео:

Так, Оля Цибульская написала огромный пост, где пояснила своим фанатам, что она не собирается идти в политику и останется верна своей любимой творческой профессии. 

INSTAGRAM (@cybulskaya)

"Столько артистов рвануло в политику, я тоже хочу сделать официальное заявление. Меня в списках на выборах не увидите точно. Я люблю сцену и это мое ремесло, без которого я – не я. Очень рада, читая названия артистических партий. Есть в тех названиях что-то романтическое и творческое. А если бы политики все рванули на сцену, интересно, как бы они называли свои песни," – поделилась мыслями Оля Цибульская.

Ранее мы также писали, что баллотироваться в депутаты ВРУ решил еще один комик – Сергей Сивохо.

Напомним, Сегодня.Lifestyle подготовили подборку с украинскими звездами, которые пошли в политику в текущем году.

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политика шоу-бизнес певица оля цибульская
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