Оля Фреймут показала редкое фото с младшей сестрой

Ведущая поздравила сестру с днем рождения

Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно взорвала сеть откровенным фото, показала свою младшую сестру. Фото с Юлей Фреймут звезда украинского телевидения опубликовала в своем Instagram.

О старших братьях и сестрах украинских звезд смотрите в ролике:

В социальной сети Оля Фреймут поздравила младшую сестру Юлию с днем рождения. На снимке девушки позируют в красивых вечерних платьях.

"Сестричка, ты моложе, но старшая: учусь у тебя мудрости. Все слова – по телефону. А здесь – фото. Где я "неудачная"; а ты – Королева. C Днем рождения", – написала Оля.

INSTAGRAM

По словам Оли, их с сестрой связывают теплые и доверительные отношения. Ведущая с детства привязана к младшей Фреймут и считает ее очень мудрой.

"Когда нужно что-то решить на что-то решиться – она ​​может одной фразой все разложить по местам", – рассказывает звезда о родной сестре.

Накануне мы рассказывали о том, что Ольга Фреймут показала архивное фото сына.

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