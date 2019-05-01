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Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

Телеведущая Ольга Фреймут похвасталась стройной фигурой на отдыхе в Турции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:18
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

Известная украинская ведущая Ольга Фреймут, которая недавно показала свою младшую дочь, взбудоражила сеть откровенным снимком. На праздничные выходные телезвезда отправилась отдыхать в Турцию вместе с детьми Златой, Евдокией, Валерием и мужем Владимиром Локотко.

В своем Instagram Фреймут запостила фото, на котором позирует на пляже в одном купальнике. Рядом с Олей стоит ее супруг и нежно обнимает ее за талию.

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

В комментариях к снимку фолловеры Фреймут оценили ее фигуру, заметив, что она выглядит очень стройной, как для женщины, родившей троих детей. "Ну шикарна жінка, троє дітей, а виглядає, як дівчинка", "Олю, треба щось трошки їсти))))))) ви занадто худа)", "Олюшка гарненька,як дiвчинка,тай чоловiк нiвроку,гарнi!!", "Дуже худа ви, Олю))", – пишут поклонники ведущей.

Напомним, что ранее Оля Фреймут нарвалась на критику из-за фото своей кухни.

Смотрите видео о конфликте семьи Ольги Фреймут с няней:

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