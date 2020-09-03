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Оля Полякова, alyona alyona и другие артисты устроили протест под Кабмином – видео

Сегодня, 14:24

Артисты просят правительство разработать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии

Сегодня, 3 сентября, под Кабинетом Министров Украины украинская певица Оля Полякова, рэп-исполнительница alyona alyona и другие украинские музыканты устроили мирную акцию протеста.

Акция была организована в знак протеста против дискриминации концертных организаторов со стороны Правительства и избирательного подхода к проведению мероприятий, сообщают представители Оли Поляковой.

Митинг был организован Всеукраинским профсоюзом работников музыкальной индустрии, который в Украине был создан совсем недавно. Члены профсоюза требуют от властей не допустить полного упадка индустрии, приобщиться к диалогу с представителями сферы и совместными усилиями создать план выхода из кризиса.

Оля Полякова на митинге под Кабинетом Министров Украины
Оля Полякова на митинге под Кабинетом Министров Украины
Фото: пресс-служба

Активисты возмущены выборочными ограничительными мерами со стороны правительства, которые, по их словам, ставят одних организаторов концертов в более привилегированное положение по сравнению с другими. Поэтому призывают власть предоставить всем представителям музыкальной индустрии равные права и возможности.

Митинг членов Всеукраинского профсоюза работников музыкальной индустрии
Митинг членов Всеукраинского профсоюза работников музыкальной индустрии
Фото: пресс-служба

В связи с продолжением карантина Кабинет Министров запретил проведение концертов в учреждениях, для которых их организация не является основным видом деятельности. Однако, члены профсоюза отмечают, что такое решение окончательно разрушит украинскую музыкальную индустрию и добавляют: постановление Кабмина является нарушением Конституции Украины.

INSTAGRAM

Ранее на своей странице в Instagram Оля Полякова призвала всех представителей музыкальной индустрии Украины собраться сегодня под Кабмином на митинг. Артистка подчеркнула, что современные карантинные условия в Украине способствуют упадку индустрии в будущем.

INSTAGRAM

Напомним, Оля Полякова презентовала новую песню "Белый танец".

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