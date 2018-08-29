Оля Полякова: "Чувства должны быть подкреплены тщательным и строгим расчетом"

Певица рассказала, чем чаще руководствуется – эмоциями или расчетом

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Главная Суперблондинка страны Оля Полякова рассказала о том, как и о чем она пишет песни, а также раскрыла секрет уверенности в себе.

"Я считаю, главное — это чтобы чувства были подкреплены тщательным и строгим расчетом. Но без чувств бесполезно что-либо просчитывать! Вы никогда не просчитаете, что если взять, например, эти слова и эту музыку — получится хит. Все мои песни построены на чувствах, они все о нелегкой женской доле (улыбается). Даже "Шлепки" — там ведь главное не шлеп-шлеп, а "любви моей последней погас уголек". Это песня об обмане, о разбитой надежде. А "Бывший"? Это же песня о женском когнитивном диссонансе — и простить невозможно, и забыть не получается. И клип "Королева ночи", думаете, набрал бы больше 10 миллионов просмотров на YouTube, если бы песня не волновала женщин? Песни меня сами находят: они рождаются в созвучии с какими-то моими чувствами в данный момент и всегда приходят вовремя" – рассказывает певица в интервью журналу "Добрые советы".

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Также Оля Полякова поделилась секретом, как стать идеальной, а главное – счастливой: "Женщина никому ничего не должна, а главное — она не должна быть идеальной. Вот как только она это поймет, она станет счастливой. Не переживайте, что вы неидеальная мама, неидеальная жена. Идеальных людей нет! А если бы и были, вы представляете, как с ними тяжело жить? Это же все время надо соответствовать этому идеалу! А еще не слушайте никаких "Это вам уже не по возрасту", носите то, что нравится, ведите себя так, как хочется. Разрешите себе быть неидеальными, позвольте себе быть собой. Обнимите себя, примите себя — и будете счастливы!"

Напомним, Оля Полякова "поставила на место" всех критиков своей дочери.

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