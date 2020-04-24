Оля Полякова нашла новый способ заработать на карантине: что будет делать артистка

Часть вырученных средств поп-дива передаст на благотворительность

Изобретательность звезд на карантине впечатляет! И пока другие знаменитости жалуются на нехватку средств, "королева ночи" Оля Полякова нашла выход, как не только обогатиться, но и помочь другим. Так, исполнительница будет монетизировать... себя! То есть, собственное время.

Отныне каждый желающий может получить:

эксклюзивное видеопоздравление от Оли Поляковой до 30-ти секунд.

прямой видеозвонок от Оли Поляковой до двух минут в удобном для вас мессенджере и личное общение с артисткой.

корпоративная конференц-связь с Олей Поляковой до пяти минут.

Певица Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Цены колеблются от 2 до 10 тысяч гривен. Правда, заработанными средствами исполнительница обещает поделиться с благотворительным фондом, который ведет борьбу с COVID-19.

Напомним, недавно в прямом эфире на свой странице в Instagram Оля Полякова призналась, что ее старшая дочь Маша сбежала из дома во время карантина, за что получила наказание.

Кроме того мы рассказывали, что Олег Винник забавно перепел хит Оли Поляковой "Шлепки".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться