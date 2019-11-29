Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оля Полякова не успела донести награду домой: что произошло

Украинская певица разбила статуэтку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Программа "Зірковий шлях" устроила самую громкую звездную вечеринку года "Ніч Химер". Одной из звездных гостей была украинская певица Оля Полякова. Артистка была удостоена награды "Королева ночи", но так и не смогла донести статуэтку домой.

Оля Полякова выпустила новый клип – видео:

Дело в том, что во время фотосессии с наградой Полякова успела сделать лишь один кадр и затем уронила статуэтку на пол. Награда разбилась на мелкие кусочки.

Об инциденте певица рассказала на официальной странице в Instagram. К своей публикации Оля Полякова прикрепила два фото: на одном она позирует с наградой в руках, а на другом – с ужасом смотрит на разбившуюся статуэтку.

Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Получила вчера награду "Королева года", от телеканала "Украина", но побыла с ней всего 5 минут", – написала певица.

Оля Полякова разбила статуэтку
Оля Полякова разбила статуэтку
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Отметим, что на вечеринке артистка появилась в эффектном обтягивающем платье цвета металлик, которое выгодно подчеркивало стройную фигуру звезды. Верх наряда был полупрозрачным, поэтому открывал декольте певицы. К такому сексуальному платью Оля подобрала не менее яркую обувь – туфли с мерцающими элементами.

Программа "Зірковий шлях" – лидер среди проектов о селебрити, которая выходит в эфире телеканала "Украина" по будням в 9:30. Во время вечеринки "Ніч Химер" украинские знаменитости, которые громко заявляли о себе в течение года и достигли больших успехов в профессии, получили уникальную звездную премию.

К слову, напомним, телеканал "Украина" готовит грандиозное новогоднее шоу.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
«Содержанка миллиардера»: Оля Полякова поразила сексуальным образом на вечеринке телеканала «Украина» Вечеринка года: кто получил награды "Зіркового шляху" Оля Полякова призналась, планирует ли третьего ребенка
шоу-бизнес певица Оля Полякова Зірковий шлях
Реклама

Новости партнеров

Побитый котенок плакал на улице. Девушка пожалела его
Побитый котенок плакал на улице. Девушка пожалела его
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:11Fun

"Неудачный фотошоп": Трамп озадачил сеть своим новым фото

Вчера, 18:36Стиль

"Содержанка миллиардера": Оля Полякова поразила сексуальным образом на вечеринке телеканала "Украина"

Вчера, 16:45Fun

Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видео

Вчера, 15:45Events

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых удачливых знаков зодиака

Вчера, 14:06Шоу-бизнес

Российского актера не пропустили в Украину: подробности инцидента в "Борисполе"

Вчера, 11:44Шоу-бизнес

Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020: названа скандальная причина

27 ноябряШоу-бизнес

Меган Маркл беременна вторым ребенком – СМИ

27 ноябряFun

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео

27 ноябряFood

Слоеные салаты на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

27 ноябряFun

Родители случайно выбрали самый лучший подарок на Рождество

27 ноябряШоу-бизнес

Дмитрий Комаров прервал съемки ради жены: известна причина

27 ноябряТехно

Samsung обновит 28 смартфонов до Android 10: список

27 ноябряШоу-бизнес

Смело! Наголо побритый Филипп Киркоров удивил сменой имиджа

27 ноябряЭксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

27 ноябряТехно

Эксперты определили самый удачный смартфон 2019 года

26 ноябряСтиль

Вся в белом: Елена Зеленская восхитила изысканным нарядом на трапе самолета

Новости партнеров

Простой способ
Простой способ "перезагрузки" печени
Директор Ротару — о травле певицы в прессе
Директор Ротару — о травле певицы в прессе
Бочкарева после скандала с наркотиками прояснила ситуацию
Бочкарева после скандала с наркотиками прояснила ситуацию
Вода — это жизнь. Как смотивировать себя пить больше
Вода — это жизнь. Как смотивировать себя пить больше
Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы
Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы
Тине Тернер - 80: лучшие клипы Королевы рок-н-ролла
Тине Тернер - 80: лучшие клипы Королевы рок-н-ролла
Шарлиз Терон блистала в роскошном платье от Givenchy
Шарлиз Терон блистала в роскошном платье от Givenchy
Неужели развод? Брежнева высказалась о расставании с Меладзе
Неужели развод? Брежнева высказалась о расставании с Меладзе