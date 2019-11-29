Оля Полякова не успела донести награду домой: что произошло

Украинская певица разбила статуэтку

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Программа "Зірковий шлях" устроила самую громкую звездную вечеринку года "Ніч Химер". Одной из звездных гостей была украинская певица Оля Полякова. Артистка была удостоена награды "Королева ночи", но так и не смогла донести статуэтку домой.

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Дело в том, что во время фотосессии с наградой Полякова успела сделать лишь один кадр и затем уронила статуэтку на пол. Награда разбилась на мелкие кусочки.

Об инциденте певица рассказала на официальной странице в Instagram. К своей публикации Оля Полякова прикрепила два фото: на одном она позирует с наградой в руках, а на другом – с ужасом смотрит на разбившуюся статуэтку.

Певица Оля Полякова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Получила вчера награду "Королева года", от телеканала "Украина", но побыла с ней всего 5 минут", – написала певица.

Оля Полякова разбила статуэтку Фото: instagram.com/polyakovamusic

Отметим, что на вечеринке артистка появилась в эффектном обтягивающем платье цвета металлик, которое выгодно подчеркивало стройную фигуру звезды. Верх наряда был полупрозрачным, поэтому открывал декольте певицы. К такому сексуальному платью Оля подобрала не менее яркую обувь – туфли с мерцающими элементами.

Программа "Зірковий шлях" – лидер среди проектов о селебрити, которая выходит в эфире телеканала "Украина" по будням в 9:30. Во время вечеринки "Ніч Химер" украинские знаменитости, которые громко заявляли о себе в течение года и достигли больших успехов в профессии, получили уникальную звездную премию.

К слову, напомним, телеканал "Украина" готовит грандиозное новогоднее шоу.

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