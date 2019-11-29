Оля Полякова не успела донести награду домой: что произошло
Украинская певица разбила статуэтку
Программа "Зірковий шлях" устроила самую громкую звездную вечеринку года "Ніч Химер". Одной из звездных гостей была украинская певица Оля Полякова. Артистка была удостоена награды "Королева ночи", но так и не смогла донести статуэтку домой.
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Дело в том, что во время фотосессии с наградой Полякова успела сделать лишь один кадр и затем уронила статуэтку на пол. Награда разбилась на мелкие кусочки.
Об инциденте певица рассказала на официальной странице в Instagram. К своей публикации Оля Полякова прикрепила два фото: на одном она позирует с наградой в руках, а на другом – с ужасом смотрит на разбившуюся статуэтку.
"Получила вчера награду "Королева года", от телеканала "Украина", но побыла с ней всего 5 минут", – написала певица.
Отметим, что на вечеринке артистка появилась в эффектном обтягивающем платье цвета металлик, которое выгодно подчеркивало стройную фигуру звезды. Верх наряда был полупрозрачным, поэтому открывал декольте певицы. К такому сексуальному платью Оля подобрала не менее яркую обувь – туфли с мерцающими элементами.
Программа "Зірковий шлях" – лидер среди проектов о селебрити, которая выходит в эфире телеканала "Украина" по будням в 9:30. Во время вечеринки "Ніч Химер" украинские знаменитости, которые громко заявляли о себе в течение года и достигли больших успехов в профессии, получили уникальную звездную премию.
К слову, напомним, телеканал "Украина" готовит грандиозное новогоднее шоу.
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