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Оля Полякова объявила войну сексистам – видео

Украинская певица записала видеообращение к хейтерам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:11
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

На днях украинская певица Оля Полякова открыто заявила о своих политических амбициях и объявила о создании женской партии. Звезда выразила намерение объединить женщин с целью борьбы с гендерным шовинизмом в стране и депопуляцией украинского народа. Однако такое решение артистки некоторые восприняли как шутку. 

Смотрите видео о политических планах Оли Поляковой:

В своем Instagram Полякова опубликовала видео, в котором ответила на негативную реакцию некоторых политических экспертов и блоггеров на заявление суперблондинки. По словам Оли, хейт в ее адрес оскорбляет не только саму певицу, но и всех женщин. 

"С тех пор, как я сделала заявление, что иду в политику, еще в сети не видела такого количества сексизма и пренебрежения к женщинам, вообще их природе... И этим занимаются не просто какие-то люди, непонятные боты, а политологи, журналисты, общественные деятели. От уничижительной иронии до откровенного унижения женщин, как второстепенных существ", – возмущенно говорит Оля Полякова.

Она добавила, что намерена бороться с теми, кто публично насмехается над женщинами. "И я сделаю все со своей партией, чтобы эти законы были приняты, чтобы вы прекратили унизительно смеяться и воспринимать женщину исключительно как сексуальный объект для собственных утех! И я вам покажу, что это работает. Я начинаю с вас и объявляю вам войну", – сказала Полякова.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Ранее Оля Полякова сделала свое первое политическое заявление

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