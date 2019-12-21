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Оля Полякова, Олег Винник и Сергей Бабкин рассказали, как загадывают желания в новогоднюю ночь

Звезды также поделились новогодними традициями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: facebook/polyakovamusic

Уже совсем скоро мы будем праздновать Новый год 2020, так что время продумать мечты на следующие 12 месяцев. Артисты, которых зрители телеканала "Украина" увидят 31 декабря в 20:00 в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!", поделились своими способами, как загадывать желания в новогоднюю ночь, чтобы они обязательно осуществились.

Королева ночи Оля Полякова, которая поделилась планами на 2020 год, убеждена: чтобы желания сбылись, нужно очень конкретно их загадывать.

"Знаете, что я в этом году сделала? Когда бьют куранты, в эти 12 секунд вы должны загадать конкретно все, чего хотите. Новую работу, машину, то и это, и уже когда последний курант забил – чудеса закончились, уже не влезет. Поэтому я всегда набрасываю для себя в голове – чтобы ничего не забыть", – делится секретом Королева ночи.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Злата Огневич также верит в то, что загадывать нужно во время боя курантов. А еще она призналась, какой секретный ингредиент следует съесть после выпитого бокала шампанского.

"Нужно загадывать обязательно тогда, когда часы бьют 12 раз! Также было такое, что я писала желание на бумажке, сжигала ее, пепел бросала в бокал с шампанским и это все выпивала. А заедали мы виноградной ягодой, потому что в Крыму у нас всегда было много винограда", – отметила певица за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!".

Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: пресс-служба

У музыканта Сергея Бабкина ритуал не менее интересный, его придумала жена Снежана.

"Традиция есть, но она не с детства, ее придумала Снежка. 2020-й мы вместе 12-й раз будем праздновать Новый год и двенадцатый раз на маленькой бумажке будем писать 12 пожеланий, которые затем свернем в трубочку, засунем в новогодний шарик, каждый в свой. А в следующем году мы достаем старые, читаем и видим, что свершилось, а что нет, и делаем это снова", – поделился Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А у DZIDZIO даже песня специальная есть, которая помогает правильно загадывать желания, чтобы они обязательно осуществлялись.

"Там поется: "...Збувається всьо, просто треба дуже сильно вірити в то". Вот насколько человек может поверить! Загадывайте желания, только, люди, будьте внимательны, я вам сразу скажу – сбывается все! Будьте осторожны со своими желаниями, а когда не знаете, что загадать, говорите: веди меня. Веди меня, и поверьте, оно иногда заведет куда лучше, чем то, что вы сами себе пожелаете! Потому что порой мы себе желаем в маленьких рамках, а все может быть гораздо шире! Так что я желаю, чтобы у вас было всего много-много!" – рассказал артист.

DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но наиболее оригинальный способ, как загадывать желания, оказался у Олега Винника: "Все лучшее, что есть у тебя в сердце, нужно пожелать человеку. Не важно, будет это богато или скромно. Я никогда не загадываю себе, я желаю окружающим меня людям. Искренне, с любовью, тогда ты будешь счастлив сам".

Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба

Увидеть зажигательные выступления Оли Поляковой, Златы Огневич, Сергея Бабкина, DZIDZIO, Олега Винника и других популярных артистов зрители канала "Украина" смогут 31 декабря в 20:00 в грандиозном новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!". Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее о новогодних традициях и оригинальном подарке рассказала Руслана Писанка.

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