Оля Полякова, Олег Винник и Сергей Бабкин рассказали, как загадывают желания в новогоднюю ночь
Звезды также поделились новогодними традициями
Уже совсем скоро мы будем праздновать Новый год 2020, так что время продумать мечты на следующие 12 месяцев. Артисты, которых зрители телеканала "Украина" увидят 31 декабря в 20:00 в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!", поделились своими способами, как загадывать желания в новогоднюю ночь, чтобы они обязательно осуществились.
Королева ночи Оля Полякова, которая поделилась планами на 2020 год, убеждена: чтобы желания сбылись, нужно очень конкретно их загадывать.
"Знаете, что я в этом году сделала? Когда бьют куранты, в эти 12 секунд вы должны загадать конкретно все, чего хотите. Новую работу, машину, то и это, и уже когда последний курант забил – чудеса закончились, уже не влезет. Поэтому я всегда набрасываю для себя в голове – чтобы ничего не забыть", – делится секретом Королева ночи.
Злата Огневич также верит в то, что загадывать нужно во время боя курантов. А еще она призналась, какой секретный ингредиент следует съесть после выпитого бокала шампанского.
"Нужно загадывать обязательно тогда, когда часы бьют 12 раз! Также было такое, что я писала желание на бумажке, сжигала ее, пепел бросала в бокал с шампанским и это все выпивала. А заедали мы виноградной ягодой, потому что в Крыму у нас всегда было много винограда", – отметила певица за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!".
У музыканта Сергея Бабкина ритуал не менее интересный, его придумала жена Снежана.
"Традиция есть, но она не с детства, ее придумала Снежка. 2020-й мы вместе 12-й раз будем праздновать Новый год и двенадцатый раз на маленькой бумажке будем писать 12 пожеланий, которые затем свернем в трубочку, засунем в новогодний шарик, каждый в свой. А в следующем году мы достаем старые, читаем и видим, что свершилось, а что нет, и делаем это снова", – поделился Сергей Бабкин.
А у DZIDZIO даже песня специальная есть, которая помогает правильно загадывать желания, чтобы они обязательно осуществлялись.
"Там поется: "...Збувається всьо, просто треба дуже сильно вірити в то". Вот насколько человек может поверить! Загадывайте желания, только, люди, будьте внимательны, я вам сразу скажу – сбывается все! Будьте осторожны со своими желаниями, а когда не знаете, что загадать, говорите: веди меня. Веди меня, и поверьте, оно иногда заведет куда лучше, чем то, что вы сами себе пожелаете! Потому что порой мы себе желаем в маленьких рамках, а все может быть гораздо шире! Так что я желаю, чтобы у вас было всего много-много!" – рассказал артист.
Но наиболее оригинальный способ, как загадывать желания, оказался у Олега Винника: "Все лучшее, что есть у тебя в сердце, нужно пожелать человеку. Не важно, будет это богато или скромно. Я никогда не загадываю себе, я желаю окружающим меня людям. Искренне, с любовью, тогда ты будешь счастлив сам".
Увидеть зажигательные выступления Оли Поляковой, Златы Огневич, Сергея Бабкина, DZIDZIO, Олега Винника и других популярных артистов зрители канала "Украина" смогут 31 декабря в 20:00 в грандиозном новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!". Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.
Ранее о новогодних традициях и оригинальном подарке рассказала Руслана Писанка.
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