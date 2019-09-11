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Оля Полякова откровенно рассказала о проблемах мужа

Певица призналась, что уже несколько лет обеспечивает семью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:34
Оля Полякова отмечает годовщину свадьбы

Украинская певица Оля Полякова, которая создала коллекцию одежды с Андре Таном, сегодня вместе с мужем отмечают 15-ю годовщину свадьбы. Пара обручилась в 2004 году и воспитывает двоих дочерей – Машу, как две капли воды похожую на звездную маму, и Алису.

"Боже, 15 лет. Мы ничего не планируем. Мы как-то так неожиданно, может, соберем друзей, а может, куда-то полетим. Я еще не знаю", – рассказала звезда.

К слову, муж Поляковой Вадим много лет финансово поддерживал ее творчество, не жалея средств для любимой. Но на днях Оля Полякова призналась журналистам "Зіркового шляху", что в 2008 году бизнес ее мужа понес значительные убытки.

"Очень многие мужчины потеряли бизнес, особенно средний. И очень многие мужчины отчаялись, как говорится", – говорит Полякова.

Оля Полякова с мужем Вадимом
Оля Полякова с мужем Вадимом
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Более того, исполнительница уже не один год является главным кормилицей в их семье.

"Я обеспечиваю где-то 4 года. Так чтобы совсем мне никто не помогал, как говорится. И я очень надеюсь, что наши мужчины найдут себя. Что в нашей стране будет развиваться малый и средний бизнес. Не будут закручивать гайки, не будут заниматься рейдерством и т.д., то, что мы видели много лет. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. И не будет только Олечка работать, а еще и наши мужчины все будут работать и зарабатывать", – делится певица.

Напомним, ранее стало известно, что Оля Полякова стала кинопродюсером. Более того, артистка сыграет в собственной комедии и поменяется телами с мужчиной.

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