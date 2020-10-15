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Оля Полякова побеседовала с губернатором Харьковской области: обсудили скандальный концерт

Сегодня, 16:27

По факту концерта было возбуждено уголовное дело

Украинская певица Оля Полякова, которая попала в скандал из-за своего участия в концерте ко Дню учителя в Харькове, провела прямой эфир в Instagram с главой Харьковской ОГА Алексеем Кучером. Они обсудили ситуацию с коронавирусом в области и проведение концертов во время пандемии.

Коротко о скандале

3 сентября Оля Полякова в Харькове выступила на концерте, посвященном Дню учителя, куда пришло 2000 человек. Власти города подняли тревогу, мол, певица способствует распространению коронавируса, и такому количеству людей не следовало собираться в одном месте, да еще и правила предосторожности не все соблюдали.

Что ответил губернатор?

В СМИ стали появляться сообщения о том, что на Полякову было заведено уголовное дело. Оля попросила Алексея уточнить, является ли это правдой.

"Уголовное дело в принципе есть по этому факту (по факту концерта – прим. ред.), но его фигурантом вы не являетесь", – говорит губернатор.

INSTAGRAM

По его словам, за проведение концерта должны отвечать организаторы, которые не проследили за тем, чтобы на концерте все соблюдали правила безопасности.

Алексей Кучер также уточнил, что с 15 октября все концерты в Харьковской области из-за повышенного количества болеющих COVID-19 запрещены.

Певица попросила губернатора вместе решить проблему выступлений артистов во время пандемии. Ольга и Алексей договорились найти формат выступлений, который будет безопасен и для звезд, и для зрителей.

Напомним, продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский прокомментировал скандал, который сейчас разгорелся вокруг концерта с участием Оли Поляковой в Харькове.

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