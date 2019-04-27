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Оля Полякова поделилась неожиданной историей из детства

Оля Полякова рассказала о детской травме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Оля Полякова рассказала о детской травме
Оля Полякова рассказала о детской травме
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Эксперт супершоу "Дивовижні люди", грандиозный финал которого состоится в эту субботу, 27 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина", Оля Полякова поделилась интересными подробностями из своей жизни.

Оказывается, еще в юном возрасте Оля активно занималась музыкой. И когда училась играть на фортепиано, частенько могла "перестараться". Порой старания будущей суперзвезды оборачивались настоящими проблемами.

"Я играла по 5-6 часов в день, и однажды просто "переиграла руку". Есть такая профессиональная штука у музыкантов, которые долго играют. Не хватает жидкости, и… словом, пришлось потом гипсовать руку и ходить так", – призналась Оля Полякова в студии шоу "Дивовижні люди".

Оля Полякова поделилась неожиданной историей из детства
Оля Полякова поделилась неожиданной историей из детства
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, продолжается всеукраинское СМС-голосование за победителя супершоу. Ознакомиться с финалистами проекта, а также правилами голосования можно на сайте канала "Украина". Имя победителя, за которого зрители отдали наибольшее количество голосов, объявит ведущий проекта Александр Скичко в прямом эфире самого ожидаемого события весны – грандиозного финала супершоу "Дивовижні люди" 27 апреля. Победитель получит денежный приз – 200 000 гривен и звание Супермозг.

Масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Звездными экспертами проекта стали популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко.

Напомним, что ранее Оля Полякова получила именную звезду на Площади славы. Теперь имя украинской поп-дивы станет национальной достопримечательностью в центре Киева.

Смотрите видео, как Оля Полякова устроила концерт во время съемок проекта "Удивительные люди":

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