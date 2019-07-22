Оля Полякова похвасталась "стальным" прессом на яхте: фото
Украинская певица продемонстрировала подтянутую фигуру
Одна из самых ярких исполнительниц Украины Оля Полякова, несмотря на плотный график, старается поддерживать свою фигуру и следит за питанием. Артистка в 35 лет выглядит потрясающе и может составить конкуренцию любой модели. Ее длинные ноги и подкаченная фигур не могут оставить равнодушными поклонников.
Смотрите также: дочь Оли Поляковой начинает модельную карьеру:
На очередном опубликованном фото в Instagram Оля Полякова произвела фурор. Украинская певица позирует на роскошной белой яхте посреди лазурного моря, демонстрируя кубики на животе. Стоит отметить, что фигура у звезды потрясающая.
"Если вы устали грести, расслабьтесь и плывите по течению!", – написала философски под фото артистка.
Поклонники сразу принялись одаривать артистку комплиментами. Многие пользователи попросили Олю раскрыть секрет, как ей удается поддерживать такую идеальную физическую форму в столь плотном графике.
Напомним, ранее дочь Оли Поляковой Мария показала слишком "взрослое" фото. А также призналась, сколько она зарабатывает в Instagram.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram