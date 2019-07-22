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Оля Полякова похвасталась "стальным" прессом на яхте: фото

Украинская певица продемонстрировала подтянутую фигуру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:35
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Одна из самых ярких исполнительниц Украины Оля Полякова, несмотря на плотный график, старается поддерживать свою фигуру и следит за питанием. Артистка в 35 лет выглядит потрясающе и может составить конкуренцию любой модели. Ее длинные ноги и подкаченная фигур не могут оставить равнодушными поклонников. 

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На очередном опубликованном фото в Instagram Оля Полякова произвела фурор. Украинская певица позирует на роскошной белой яхте посреди лазурного моря, демонстрируя кубики на животе. Стоит отметить, что фигура у звезды потрясающая.

INSTAGRAM (@polyakovamusic)

"Если вы устали грести, расслабьтесь и плывите по течению!", – написала философски под фото артистка. 

Поклонники сразу принялись одаривать артистку комплиментами. Многие пользователи попросили Олю раскрыть секрет, как ей удается поддерживать такую идеальную физическую форму в столь плотном графике. 

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой Мария показала слишком "взрослое" фото. А также призналась, сколько она зарабатывает в Instagram.

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