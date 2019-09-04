Оля Полякова показала аппетитные формы в купальнике
Певица в очередной раз продемонстрировала подтянутую фигуру
Популярная украинская певица, "Королева ночи" Оля Полякова, которая станет кинопродюсером, в течение лета регулярно демонстрировала поклонникам свою подтянутую фигуру. Лето закончилось, а вот теплая погода все еще позволяет понежиться на солнышке. Оля Полякова решила не упускать момент и отдохнуть у воды.
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Так, 3 сентября состоялся концерт не только Михаила Шуфутинского, но и Оля Поляковой – певица выступила в Шостке. Начать развлекать публику Оля Полякова решила еще до концерта – звезда опубликовала пикантные снимки в Instagram и продемонстрировала аппетитные формы в купальнике.
"Шостка! Ну прям лечу к вам)))) Та еду, еду)))", – подписала сексуальные кадры Оля Полякова.
Отметим, 35-летняя Оля Полякова следит за своей фигурой и занимается спортом. Результаты работы над собой действительно впечатляют, особенно учитывая, что певица родила двоих детей.
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