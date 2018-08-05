Оля Полякова показала архивные фото со своей мамой

Певица поздравила мать с днем рождения

Оля Полякова с мамой. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова трогательно поздравила свою маму с днем рождения, опубликовав в Instagram несколько фото, в том числе и архивных, и написав теплые слова в описании:

"Моя дорогая, любимая, самая красивая и самая добрая на свете МАМОЧКА! С днем рождения! Ты так вдохновляешь меня, смотря на тебя, я понимаю, что возраста не существует, вернее существует, только молодой и жаждущий полноты жизни! Мне так приятно и радостно смотреть на тебя веселую и вечно куда-то уезжающую, летящую навстречу новым впечатлениям! Я не боюсь взрослеть глядя на тебя ибо в 60 жизнь продолжается!!! Люблю и очень горжусь тобой! Ты, главное, будь здорова!"

Фото:instagram.com/polyakovamusic Фото:instagram.com/polyakovamusic Фото:instagram.com/polyakovamusic Фото:instagram.com/polyakovamusic Фото:instagram.com/polyakovamusic 1/5

"Вы красотки!", "Какая красивенная мама", "Это мама? Вау! Я думала Ваша подружка.Молодец! Наши поздравления!", "У вас дуже гарна матуся! Хай буде здоровою та щасливою", "Шикарная женщина!!! А ты ее красивое продолжение) Желаю мамочке крепчайшего здоровья!", – написали поклонники Оли в комментариях к снимкам.

Напомним, Оля Полякова показала пикантное фото с Дашей Астафьевой. Также певица показала себя в 13 лет.