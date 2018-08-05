Оля Полякова показала пикантное фото в постели с Дашей Астафьевой

Певица опубликовала кадр со съемок для фильма "Свингеры"

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Вчера, 4 августа, свой день рождения праздновала певица и модель Даша Астафьева. Украинская певица, Оля Полякова оригинально поздравила ее, опубликовав пикантное фото с фотосессии для эротической комедии "Свингеры".

"Надеюсь, ты не убьешь меня за эту фотку! Это мы на свингерах прикалывались. С днем рождения, красотка, желаю оставаться такой же богиней, роскошной и сексуальной, если бы я решилась с женщиной, это была бы ты! Фотка без ретуши ибо богини в ней не нуждаются!". – подписала фото Полякова.

Оля Полякова с Дашей Астафьвой Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, Даша Астафьева очаровала поклонников новым образом. Даша предстала перед своими подписчиками в сдержанном, но чувственном образе. Новый образ певица дополнила классическим черным платьем и украшениями с бриллиантами. Яркая помада и "стрелки" только подчеркнули роковой вид Астафьевой.

Ранее Даша Астафьева опубликовала в Instagram романтичные фото с женихом.