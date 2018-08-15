"Боги, эти ноги": Оля Полякова показала шикарную фигуру в купальнике

Певица отправилась в солнечную Одессу

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова разместила у себя в Instagram соблазнительное фото в бикини. Звезда нередко демонстрирует свою подтянутую фигуру, а своим ногам знаменитость завела отдельный аккаунт в Instagram.

На снимке Оля эротично позирует в белом купальнике, лежа на перилах яхты. "Одесса как обычно. поехали с подружками", – подписала снимок певица.

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Поклонники певицы решили немного пошутить в комментариях: "Ааааа, эти волосатые ноги подруги всех отвлекают от главного на снимке", "Точно без мужиков, потому что подруга ноги не побрила", "Красивые у подружки ноги", "Подружка забыла эпиляцию ножек сделать?)", "У подруги такие волосатые ноги?", – написали они в комментариях.

Напомним, Оля Полякова показала архивные фото со своей мамой. Певица трогательно поздравила свою маму с днем рождения, опубликовав в Instagram несколько фото, в том числе и архивных, и написав теплые слова в описании.