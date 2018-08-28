Оля Полякова "поставила на место" всех критиков ее дочери

Певица записала эмоциональное видообращение

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Известная певица Оля Полякова на днях опубликовала фотоколлаж со своей старшей дочерью Марией. На фото певица сравнила себя с дочерью, подписав фото следующим образом:

"По моему кто-то наступает на пятки.. Маша ты хороша как солнце! И это не потому, что я твоя мама, это просто факт! Знай это! Люблю!".

Оля Полякова с дочерью Машей Фото: instagram.com/polyakovamusic

Со стороны подписчиков Оли посыпалось множество комментариев в адрес Марии, как положительных, так и отрицательных. Многие отметили, что дочь растет копией мамы, но были и те, кто принялся жестоко критиковать фигуру девочки.

Полякова не стала терпеть подобный негатив и обратилась ко всем, кто написал злостные комментарии под фото: "Обращение ко всем , считающим себя худыми и красивыми..", – подписала видео Оля.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 26 Авг 2018 в 2:15 PDT

"Оля, пусть говорят что хотят! Всегда найдутся те кто обожает и кто ненавидит, только потому, что есть первые!!!", "Оля Вы молодец. От души. К сожалению "Хворых на ум" с каждой минутой становится всё больше, особенно гадят в сети. Негативные комментарии под Вашим постом – это банальная зависть и жлобство!", "Оля, вы умничка, все правильно сказали,в самую точку!", – написали поклонники Оли в комментариях.

Напомним, Оля Полякова показала подтянутую фигуру в бикини.

Ранее Оля Полякова показала архивные фото со своей мамой.