Оля Полякова "поставила на место" всех критиков ее дочери
Певица записала эмоциональное видообращение
Известная певица Оля Полякова на днях опубликовала фотоколлаж со своей старшей дочерью Марией. На фото певица сравнила себя с дочерью, подписав фото следующим образом:
"По моему кто-то наступает на пятки.. Маша ты хороша как солнце! И это не потому, что я твоя мама, это просто факт! Знай это! Люблю!".
Со стороны подписчиков Оли посыпалось множество комментариев в адрес Марии, как положительных, так и отрицательных. Многие отметили, что дочь растет копией мамы, но были и те, кто принялся жестоко критиковать фигуру девочки.
Полякова не стала терпеть подобный негатив и обратилась ко всем, кто написал злостные комментарии под фото: "Обращение ко всем , считающим себя худыми и красивыми..", – подписала видео Оля.
"Оля, пусть говорят что хотят! Всегда найдутся те кто обожает и кто ненавидит, только потому, что есть первые!!!", "Оля Вы молодец. От души. К сожалению "Хворых на ум" с каждой минутой становится всё больше, особенно гадят в сети. Негативные комментарии под Вашим постом – это банальная зависть и жлобство!", "Оля, вы умничка, все правильно сказали,в самую точку!", – написали поклонники Оли в комментариях.
Напомним, Оля Полякова показала подтянутую фигуру в бикини.
Ранее Оля Полякова показала архивные фото со своей мамой.