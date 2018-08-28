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Оля Полякова "поставила на место" всех критиков ее дочери

Певица записала эмоциональное видообращение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Известная певица Оля Полякова на днях опубликовала фотоколлаж со своей старшей дочерью Марией. На фото певица сравнила себя с дочерью, подписав фото следующим образом: 

"По моему кто-то наступает на пятки.. Маша ты хороша как солнце! И это не потому, что я твоя мама, это просто факт! Знай это! Люблю!".

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Оля Полякова с дочерью Машей
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Со стороны подписчиков Оли посыпалось множество комментариев в адрес Марии, как положительных, так и отрицательных. Многие отметили, что дочь растет копией мамы, но были и те, кто принялся жестоко критиковать фигуру девочки.

Полякова не стала терпеть подобный негатив и обратилась ко всем, кто написал злостные комментарии под фото: "Обращение ко всем , считающим себя худыми и красивыми..", – подписала видео Оля.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

"Оля, пусть говорят что хотят! Всегда найдутся те кто обожает и кто ненавидит, только потому, что есть первые!!!", "Оля Вы молодец. От души. К сожалению "Хворых на ум" с каждой минутой становится всё больше, особенно гадят в сети. Негативные комментарии под Вашим постом – это банальная зависть и жлобство!", "Оля, вы умничка, все правильно сказали,в самую точку!", – написали поклонники Оли в комментариях.

Напомним, Оля Полякова показала подтянутую фигуру в бикини

Ранее Оля Полякова показала архивные фото со своей мамой

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