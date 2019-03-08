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Оля Полякова представила забавный клип на песню "Лед тронулся"

Клип для певицы снял Алан Бадоев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:14
Оля Полякова Фото: пресс-служба
Оля Полякова
Фото: пресс-служба

К международному женскому дню украинская поп-королева преподнесла подарок своим поклонникам. Дива презентовала клип на песню "Лед тронулся" режиссером которого выступил Алан Бадоев. Это вторая по счету совместная видеоработа с известным клипмейкером. Алан Бадоев увидел звезду в образе фигуристки. На льду Оля появляется с двукратным чемпионом Украины и мира в одиночном катании – фигуристом Дмитрием Дмитренко. 

Одной из главных героинь истории стала младшая дочь певицы Алиса, которая уже во второй раз принимает участие в съемках клипа звездной мамы.

"Клип "Лед тронулся" посвящен детям! Ведь только для них мы, несмотря на все наши ошибки и поражения, самые лучшие, самые важные, самые главные люди, только для них настоящие короли и королевы!" –   рассказывает Полякова.

Напомним, Оля Полякова трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения.

Напомним, ранее в честь Дня святого Валентина Оля Полякова поделилась архивным фото, на котором ей 18 лет. На снимке певица позирует в нижнем белье, которое практически не прикрывает ее формы.

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клип певица Оля Полякова
Источник: Сегодня
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