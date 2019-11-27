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Оля Полякова призналась, планирует ли третьего ребенка

Певица также рассказала, как узнала о второй беременности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:03
Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Популярная украинская певица Оля Полякова на съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказала, как узнала пол второго ребенка и какую неожиданную вещь сказала тогда врачу.

Узнайте также, как тренируется Оля Полякова:

Как известно, Оля Полякова воспитывает двоих дочерей. Журналисты поинтересовались у артистки, как она узнала пол ребенка, возможно, увидела во сне или определила по форме живота.

"Мне на УЗИ сказали. Вы что не знаете, уже УЗИ давно есть. Когда мне сообщили, что я беременна второй девочкой, я сказала: "Этого не может быть. Мне не надо, у меня уже есть". Врач ответил – ну, пожалуй, второй раз. Я сказала – нет, мне сейчас надо... Но он не смог ничего сделать, переделать этого ребенка он уже не мог по-своему", – пошутила Оля Полякова.

Оля Полякова с дочерьми
Оля Полякова с дочерьми
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Впрочем, на вопрос журналистов, не планирует ли Королева ночи сейчас мальчика, Оля Полякова ответила: "Нет".

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, недавно Оля Полякова презентовала новый клип "Эй, секундочку".

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