Оля Полякова рассказала, на что тратит деньги с платиновой карты мужа

Певица поделилась подробностями своей первой поездки в Париж

Оля Полякова Фото: пресс-служба

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно призналась, что увела супруга от его бывшей жены, вспомнила свою первую поездку во Францию. Артистка рассказала, что в Париже потратила круглую сумму с карты своего мужа.

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Оля Полякова и ее супруг Вадим вместе уже 15 лет. Они воспитывают дочерей Машу и Алису, оберегают семейный очаг и терпят расставания во время гастролей Суперблондинки.

Оля Полякова с мужем Вадимом Фото: instagram.com/polyakovamusic

В недавнем интервью Полякова вспомнила о своей первой поездке в Париж, которую спонсировал ее любимый мужчина. По словам звезды, во франции она потратила огромную сумму, потому что "была очень молодая".

"Он мне дал с собой свою платиновую карточку и я потратила 50 тысяч евро. На то время это было как сейчас 150 тысяч. Цены были в три, а то и четыре раза дешевле, чем сейчас. Я тогда была очень молодая и очень не одетая, и мне нужно было прикрывать свои срамные места, поэтому я поехала прикрывать их в самые крутые бутики: Dior, Prada, Chanel", – сказала Полякова в беседе с Катей Осадчей.

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